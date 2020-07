Tini Stoessel aseguró que con Sebastián Yatra acaban de tomar "otra decisión contraria"

domingo, 19 de julio de 2020 10:43

En el marco de la promoción de su nueva canción, Tini Stoessel habló de hasta ahora su ex novio, Sebastián Yatra y dejó abierta una puerta que sorprendió a todos.

“Siempre hubo mucha química entre nosotros y nos llevamos muy bien, y siempre fuimos muy compinches, con una energía bastante similar a la hora de trabajar y fluyó mucho. Tomamos la decisión porque era lo mejor para los dos en este momento. Estamos dejando que el tiempo pase, es un duelo distinto y raro porque yo nunca estuve tanto tiempo seguido en casa y en mi país. Y está bien porque antes solía tapar cosas con tantas actividades y después de un año explotaba”, contó Tini en diálogo con Agarrate Catalina (LaOnceDiez).

Las declaraciones las hizo justo cuando Yatra también lanzó su nuevo tema de la mano de Danna Paola, la joven a quien todos involucraron como la "tercera en discordia" en la separación con Tini.

“Estoy en un proceso normal, no pasó mucho tiempo todavía. Obviamente que nosotros dos lo veníamos hablando hace tiempo ya, entre los dos, porque era algo privado hasta que decidimos comunicarlo. Y nada, dejando que el tiempo pase y que cure las heridas. Cuando dos personas se quieren y toman la decisión nunca es feliz porque no dejás de querer a esa persona. O de sentir ese amor genuino del principio que va a seguir estando. Yo a él le deseo lo mejor y seguro que la vida nos va a seguir cruzando y vamos a tener la mejor onda del mundo siempre”, agregó Tini.

En tanto que cuando le preguntaron sobre una posible reconciliación, la joven aseguró que "Es raro responderte eso porque acabamos de tomar otra decisión contraria. Pero tampoco te puedo decir ‘no’ porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Si me gusta alguien soy bastante directa, aunque es más fácil cuando hay onda mutua. Yo no me arrepiento de nada. Si me enamoro no lo voy a frenar porque sea una persona pública".