Paula Chaves mostró el colecho con Filipa y confesó cómo hace para el "descolecho"

martes, 8 de diciembre de 2020 00:20

El "colecho" es la posibilidad de que un bebé duerma con sus padres en la misma cama o en la cuna pegada a ésta. Si bien esta práctica siempre existió, desde hace unos años quedó más en boca de muchos padres a partir de la experiencia compartida por Paula Chaves con la llegada de cada uno de sus hijos.

Hace más de un año Paula y Pedro Alfonso fueron padres por tercera vez, luego de la llegada de Filipa. Con su nacimiento se fue generando un nuevo proceso de "descolecho" con sus otros hijos, Olivia de 7 años y Baltazar de 3 años que decidió contarlo en las redes sociales.

La modelo respondió una serie de preguntas de sus seguidoras en su historia de Instagram quienes quisieron saber sobre su experiencia como madre y cómo lleva el proceso con cada uno de sus hijos. Uno de los interrogantes fue "¿hasta los cuántos años hiciste colecho con tu primera hija?" y sin vueltas, Chaves confesó: "Hasta los 7. Se fue hace 6 meses".

Para generar ese "descolecho", la modelo apeló a una técnica muy original que al final le dio resultado: "a nosotros nos funcionó un tiempo el colchó en el piso. Tipo camping".

En este sentido, una seguidora le consultó si ahora siente que "a los 7 meses un bebé siga en la cama con los padres es demasiado colecho" y ella respondió: "yo te diría que es archi normal. A parte está por entrar en la crisis del octavo mes... pero bueno cada bebé es diferente".

Filipa nació en junio del 2019 y duerme en la cama con Paula y Peter. La bebé fue definida como súper inquieta, aunque hace 3 "siestas" al día: "igual nos está costando muuuucho la dormida... No se quiere perder nada. ATR todo el día".

Luego confesó que no tuvo miedo de llegar con el embarazo hasta la semana 41 con ella: "Es lo más normal... Porque la fecha no es exacta. Por eso se llama fecha probable de parto. Si todo está bien y controlado, no hay riesgo de esperar".

Finalmente se animó a plantear la posibilidad de no cerrar la posibilidad de volver a buscar un niño: "¿Nos animamos al 4to o plantamos bandera acá?".