Lizy Tagliani "se las toma" y no precisamente con Leo Alturria

miércoles, 30 de diciembre de 2020 00:05

Lizy Tagliani va despidiendo el 2020 con una sonrisa tras un año de altibajos por el final abrupto de su ciclo "El Precio Justo" por un brote de coronavirus que la afectó a ella también. Poco después, le tocó dar el duro adiós a su amiga inseparable Floppy Cucu, por una agresiva enfermedad. Ahora, con "Por el Mundo en casa" renovó su relación con el público y brilla con Marley en Telefe.

Pero está a la espera de un nuevo compañero con el que emprenderá nuevas aventuras y no es precisamente su novio Leo Alturria. Se trata de su nuevo auto clásico al que bautizó "Yeyo" que lleva algunas semanas en el taller poniéndose a punto para lo que vendrá. "El Yeyo en revisión; cuando esté a punto no me baja nadie. Lo amo", confesó junto a una foto de su vehículo en boxes.

¿Lo llevará a Leo? Es muy probable que sí ya que el joven celebró que cumpliera un gran sueño de su juventud. Se trata de un Peugeot 404, descapotable, de la década del '60 que se mantiene "impecable" tanto en chapa como en pintura. El vehículo es una joyita que incluso en su interior está cuidado a la perfección. Así se pudo ver en un video que ella publicó en su cuenta de Instagram minutos antes de comprarlo, en noviembre pasado.

En ese momento, ella había expresado que quería comprarlo pero estaba en la duda. Dos horas después informó a sus más de 5 millones de seguidores que lo pudo adquirir: "comprado jaaaa me encanta". Además le respondió a un seguidor cómo se sentía: "estoy feliz".

Pronto en San Juan

El pasado 29 de noviembre, Marley y Lizy Tagliani pasaron por San Juan para grabar algunas imágenes en estas tierras con la mirada puesta en Por el mundo en casa (Telefe). Por aquel entonces cumplieron una apretada agenda que se intensificó los dos días posteriores y que dejó a los sanjuaninos con la expectativa de verlos en televisión.

Finalmente este domingo, ambos adelantaron cuándo saldrá al aire la emisión desde estas tierras. Desde La Rioja, donde mostraron desde la actividad productiva hasta la turística con Talampaya, Marley y Lizy confirmaron que la primera emisión del 2021 será desde San Juan.

"¡Vamos a estar en el Valle de la Luna de San Juan y vamos a conocer más del triásico", dijo el conductor al cierre del programa, donde alentó a los sanjuaninos: "nos vemos".

En San Juan, la pareja pasó por el Valle de la Luna pero también por el paraje de la Difunta Correa, por la Casa de Sarmiento, el Teatro del Bicentenario, el Museo de Bellas Artes y el Auditorio Juan Victoria. Además recorrieron bodegas y aceiteras locales, hicieron trekking por la Quebrada de Zonda y deportes acuáticos en el Dique Punta Negra.

Sin dudas una de las partes que puede perfilarse como la más emotiva del programa es la que grabaron con historias sobre el terremoto de 1944.