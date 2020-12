"Váyanse todos a la put...", el exabrupto de Juana Viale en medio del programa

domingo, 27 de diciembre de 2020 22:29

Este domingo, Almorzando con Mirtha Legrand llegó a su fin de la mano de Juana Viale, quien tuvo un año de muchos desafíos al ponerse al frente del programa.

Con un estilo descontracturado para conducir, la nieta de la Chiqui se mostró muy feliz por llegar al final del ciclo 2020 y tuvo un exabrupto que sorprendió a todos. Fue en el inicio de la emisión cuando mostraba su look.

"Ya está, terminamos. Váyanse todos a la put... Felicitaciones a todo mi equipo maravilloso. Gracias a todos por haberme hecho el aguante con algo que yo no sabía hacer. Aprendí un poquito en estos nueve meses así que gracias. No saben lo que significa estar detrás de cámara con una mina que no sabía preguntar. Era imposible hacerlo sin todos ellos", expresó Juana entre risas de alegría.

Ya en la noche del sábado, con La Noche de Mirtha había tenido otro exabrupto cuando le hizo un gesto con la mano a todos los que la criticaron durante el año y apostaron a que no llegaba a terminar el año. "Tomá", expresó haciendo el gesto con la mano.

La nieta sin dudas mostró un perfil muy contrapuesto al de Mirtha que siempre se la vio muy seria y cuidadosa con su programa.

Ahora ¿qué pasará en el 2021, volverá la Chiqui?