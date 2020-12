A Charlotte Caniggia se le "escapó" la lola en pleno Cantando 2020

jueves, 10 de diciembre de 2020 00:00

En plena actuación en el Cantando 2020 Charlotte Caniggia sufrió un percance con su vestuario y protagonizó un blooper que fue registrado por las cámaras. A la participante se le escapó una lola en pleno show y cuando advirtió lo que le estaba pasando, rápidamente se cubrió.

Sucedió mientras interpretaba "Chindolele" de Xuxa, una canción infantil que ella y su equipo quisieron adaptarla a otro escenario y darle un giro para otra edad que no es la infantil. La morocha ingresó a escena con un vestido súper corto, escotado y ajustado al cuerpo queriendo simular una enfermera sexy de un manicomio.

Al ingresar a la pista se llevó todos los piropos pero una vez que comenzó a cantar llegaría la sorpresa que no sería la que ella anunció en la previa. Es que cuando se movía al ritmo de la música y mientras cantaba, la parte superior del vestido se corrió y el pecho se descubrió. Con buenos reflejos, cuando advirtió lo que ocurría, ella se dirigió a un costado y se cubrió. Sin embargo la cámara ya había tomado la escena.

“¿Esa era la sorpresa?”, preguntó con tono pícaro Ángel de Brito a lo que el resto destacó el "topless”. Y precisamente eso fue lo que retrajo a la morocha que no podía creer lo que le había pasado.

Frente a esta situación, Nacha Guevara expresó que no le gustó nada lo que vió y fue muy crítica: “no anuncien una sorpresa que no va a suceder, es mejor no decir nada”.

La previa al show y el árbol de Navidad

Previo a su actuación, Charlotte confesó que armó el árbol de Navidad mucho antes del 8 de diciembre, que es la fecha tradicional.

"Lo armé hace un montón. Afuera se arma antes. Yo quería mi árbol. Estaba entre dos, quería uno con nieve y después dije que no, y quería uno negro con todo dorado. Elegí ese, con una estrella dorada, tiene luz, está bien cargado", expresó en la previa.

Luego señaló que quiere ir al Caribe una vez que empiece sus vacaciones porque no conoce: "nunca fui al Caribe, solo a trabajar pero nunca de vacaciones. Es mi sueño".