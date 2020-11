"Se viste de Thalía": una seguidora dejó sin palabras a Soledad Pastorutti

domingo, 8 de noviembre de 2020 13:45

Que Soledad Pastorutti ha trabajado en su estilo personal y sus looks a lo largo de su carrera. La ropa gaucha y el poncho ya no son parte dominante de su vestuario al igual que el folclore tradicional no es el único género musical que transita. Sin embargo, algunos fans y seguidores en redes parecen resistirse un poco.

Así lo demostró una usuaria de Instagram que comentó un posteo de la Gringa de Santa Fe que anticipaba que será parte de la edición de una conocida revista. "Mucho más linda, que cuando se viste de Thalía", destacó y Soledad le respondió con un emoji de sorpresa. El tema no quedó allí sino que @tati_micalderete le dijo por qué lo piensa así: "@sole_pastorutti esos looks muy marcados del PoP latinoamericano. Colita alta, pelo bien tirante aplastado, cuero, telas brillosas y plásticas. Pienso que de todos los estilos es el que menos te favorece, y que en cambio este estilo más casual, tranqui, hasta que más cómodo diría, te queda mucho mejor".

Algunos usuarios salieron a defender a "la Sole" y a pedir que respeten su estilo. Otros, en cambio, compartieron mensajes positivos y que resaltan que, a los 40, está mejor que nunca.

Destape sexy

Sole Pastorutti está a pleno con la promoción de su disco "Parte de mí", que presentó el día de su cumpleaños en un concierto streaming en Movistar Arena y no para de subir la apuesta. Enfocada en mostrar cómo va cambiando su estilo, la Gringa de Santa Fe impactó con una foto en Instagram.

Luciendo su escote y con un saco fucsia, la cantante se destacó por su mirada seductora ante la cámara de una fotógrafa. "Um dia o jogo virou, aprendi cantando... que valeu a pena tudo o que eu quería..." "Sigo siendo yo" junto a @paulafernandes forma #ParteDeMí

ph @paulitamanino", comentó junto a la imagen.

El nuevo tema de su disco quedó casi, casi en segundo plano ya que sus seguidores se dedicaron a escribirle halagos y apuntar que los 40 le sentaron espectacular. No faltaron quienes le preguntaron si su esposo Jeremías no se pone celoso. ¡Una bomba de Arequito!

Dolor y agradecimiento

Hace una semana, se apagó la voz de un sanjuanino que inspiró a todo el país desde Córdoba. Por eso desde todos los puntos de la Argentina llegaron mensajes con recuerdos y condolencias.

Entre los famosos dolidos por la pérdida se encuentra La Sole quien usó su Instagram para escribir uno de los mensajes más conmovedores. "Aún no puedo creerlo. Quién nos despertará mañana con la energía de su voz?. Quién hablará con tanto entusiasmo del folclore, de los festivales, de la música popular, quién mencionará con tanto cariño nuestro interior?", se preguntó la cantante.

La oriunda de Arequito le agradeció por su dedicación. "Siempre estuviste cerca de la gente, hiciste grande a tu radio @cadena3com desde el federalismo. Fuiste único, será difícil esta ausencia. Mi agradecimiento es eterno, sin dudas lo diste todo hasta el final. Donde quiera que estés... gracias Mario. Te voy a extrañar", le dedicó.

Recuerdos

No es la primera vez que los recuerdos de la Sole conmueven a sus seguidores. Tiene una extensa carrera en el mundo de la música que llevó adelante impulsada por el folclore. Y eso es lo que su público no olvida.

La cantante compartió un TBT que a quienes la admiran les vino como anillo al dedo. "Hace algunos días celebramos los 20 años del lanzamiento del disco #Soledad en el que grabé por primera vez "Luna Cautiva", una canción del “Chango” Rodríguez que me acompañó siempre y que después tuve el placer de cantar con RALY BARRIONUEVO en en mis 20 años en Cosquín".

"Que liiindo cuando cantabas folklore!!! Realmente se disfruta de esas canciones en tu voz"; "Soy una gran admiradora tuya Soledad, no te vayas del folclore. Como vos ya no tenemos a nadie" y "cómo dijera Abel Pintos, la Sole es la No.1 cantando folclore", fueron algunos de los comentarios.