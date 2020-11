Belu Lucius envuelta en lágrimas al recordar la muerte de Santi Vázquez: "esta imagen trato de borrarla"

domingo, 8 de noviembre de 2020 00:11

Las habían pensado y planeado como unas vacaciones ideal, como un "planazo", pero la vida se las dio vuelta y terminó siendo el viaje más doloroso. Santiago Vázquez murió el 16 de diciembre de 2016 de manera súbita en en Punta Cana. Estaba disfrutando de un viaje soñado con un grupo de amigos, entre los que estaba Belu Lucius, la actriz que hoy forma parte de los competidores del reality de Telefe, Masterchef Celebrity.

En el programa PH, Podemos Hablar, la influencer contó cómo fue aquel viaje y destacó que hay una imagen que le quedó grabada en su memoria que no puede borrar. Fue la que le quedó grabada después de recibir la llamada de uno de los amigos diciendo que el hermano menor de Nico Vázquez estaba muerto.

"Fue un viaje que planeamos con mucha felicidad. Iban unas amigas de mi hermana, estaba mi hermana, yo con mi marido y Santi con sus amigos. Decidimos juntarnos todos en un mismo hotel", comenzó narrando sobre aquel viaje que hicieron y que tanto deseaban. Para ello habían elegido un hotel all inclusive y que estaba en la playa.

"Era un planazo y a los 3 días dejó de ser un planazo. Yo el teléfono lo llevo a todos lados, mi teléfono es mi medio de trabajo, en vacaciones no se descansa. Ese día recibo una llamada que era el 'Mono' pensé que era Santi. Ahí agarramos todos los bolsos, fuimos al cuarto y no", recordó sin poder aguantar las lágrimas.

Rapidamente Andy Kusnetzoff trató de acompañar el relato y dar un respiro a la declaración para que ella pudiera recuperarse y seguir contando lo que pasó aquel día trágico.

"Cada vez que recuerdo esta imagen trato de borrarla, siempre fue tan amoroso, tan lindo. Era de esas personas que no tenían maldad, no te iba a hablar mal de nadie. No existen muchas personas así", expresó Belu quien subrayó: "no pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo".

Los momentos posteriores fueron mucho más duros porque "no sabíamos como llamar por teléfono" y la reacción de los medios de comunicación fue también dolorosa: "los medios son horribles por las cosas que decían. Ahora que estoy acá empecé a descreer de los medios, se inventa, fabula, y yo que lo viví en la realidad supe que muchas cosas no eran así. Pedí respeto por Santi y ahora está en un lugar mejor".

Finalmente consideró que Santiago está "cuidando a Nico" y reconoció que ella nunca habló del tema porque "no era algo de lo que esté cómoda" para hacerlo. "Era una perdida muy grande, más allá de que sigue con nosotros, la persona que lo conoció sabe que fue una persona extremadamente maravillosa", finalizó.