Ximena Capristo confesó quién es la mujer que le envió mensajes a Gustavo Conti

miércoles, 4 de noviembre de 2020 18:15

“Ella es pica-sesos, insistente". Con esas palabras, Ximena Capristo se refirió a la mujer que le mandó mensajes a su marido, Gustavo Conti y que ella pudo descubrir. El hecho en cuestión sucedió el año pasado pero ella se lo guardó hasta el pasado domingo 11 de octubre cuando ella lo sacó a la luz y derivó en un escándalo mediático.

"Tenemos el ipad en común que lo usamos para subir cosas del nene, tengo una cuenta de Instagram privada que en vez de hacer un album, subo ahí las fotos. En esa misma tablet está la cuenta de él. Cuando tenes la cuentas vinculadas te salen las notificaciones y eso pasó ese día", comenzó relatando Ximena a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

La morocha contó que la tercera en discordia venía buscándolo hacía vario tiempo y de manera insistente. "Al principio eran mensajes que 'ni' y ella es bastante pica-sesos, insistente y se ve que en algún momento de la cuarentena, él tenía ganas de responder y avanzar un poco más", explicó Capristo quien agregó que "él la conoce desde hace muchos años, era del grupo de fans de las chicas de Gran Hermano, él tenía un grupo de fans".

Luego Capristo consideró que para la mujer en cuestión, Gustavo debe ser "su amor imposible" y aclaró que "nunca" la vio cara a cara pero sabe quién es. De igual manera cree que él no se juntó con ella: "tengo entendido que no se vieron".

Por otro lado, aclaró que Silvina Luna es una amiga que quiere y que no tiene nada que ver con este hecho polémico. "Silvina es amiga de los dos. A mi me dolió muchísimo que la involucraran, no quería hablar del tema y ella me dijo que la estaban involucrando y qué pasó", explicó.

Además puntualizó: “no perdí la confianza en él. Por lo que hablamos, siento que él se equivocó. Dice que está arrepentido, que me ama, ama nuestra familia, que fue una boludez, que jamás se encontró con nadie. Yo me sentí decepcionada y triste. No sabemos qué vamos a hacer. Esto es un antes y un después, no por el mensaje en sí, sino por la actitud, sus formas y otras cosas que le venía reclamando desde antes".

Finalmente confesó que sigue "enojada", y que "por supuesto" está "enamorada": "lo elegí y me casé con él”.