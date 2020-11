Vero Lozano denunció a una participante de Masterchef Celebrity: "me robó"

miércoles, 4 de noviembre de 2020 16:11

Ya es un clásico todos los días el segmento del "Embajador" Marcelo Polino en el programa Cortá por Lozano para analizar cómo se vio Masterchef Celebrity la noche anterior. Allí se analiza lo que se vio en la última emisión como así también salen a la luz los detalles del detrás de escena.

Los "picantes" comentarios del comentarista con lo que aportan los panelistas hace que el reality de comida vaya tomando siempre nuevos rumbos para la teleaudiencia. En este contexto es que este miércoles, la conductora del programa, Verónica Lozano, hizo un aporte que dejó a todos sorprendidos.

"Tengo que denunciar a una participante", comenzó advirtiendo Lozano en medio del segmento dedicado al certamen. Con un tono sutil aclaró que lo que iba a decir era "real" y que lo contaba porque ya se había comunicado con la protagonista en cuestión. "Me robó", señaló sin más vuelta y generando la inquietud de sus compañeros que querían saber de quién se trataba.

"Analía Franchín me robó los pájaros", aseguró la conductora e hizo referencia a la decoración que usó en su cabeza la periodista y actriz en la gala del martes del concurso de cocina de Telefe.

Franchin apuesta en cada programa a tener un look diferente y original que combina con su personalidad y se lleva muchos comentarios en las redes. En ese contexto, es que usó dos canarios de decoración en la cabeza que al aparecer en la televisión fueron identificados por Lozano

"Fue en diciembre. Ella me dijo '¿me prestas los pajaritos?' y yo le dije 'sí, te presto el pajarito'", dijo entre risas Lozano sin pensar que el pedido prestado iba a durar once meses.

"Estábamos felices ese día y la verdad que me olvidé de los pájaros. Ayer cuando le veo los pájaros en la cabeza, dije 'son mis pájaros Analía'. Le dije 'devolveme los pájaros' y me dijo 'te los voy a mandar en una moto'", agregó Verónica destacando que al ver el programa del martes de Masterchef decidió enviarle un mensaje y la periodista se lo contestó comprometiéndose a devolverlos.

"Los tenía en el baño, en un espejo, en el toilette de las visitas. Me preguntó ¿son embalsamados? y le dije no nena, son objetos de decoración", detalló.

Más adelante del programa, Lozano contó que Franchin le mandó un mensaje de texto porque había visto el comentario que salió al aire y le pidió perdón. "Te pido disculpas... hubiera dicho que eran tuyos", aseguró Lozano que le dijo en ese mensaje Analía quien además se comprometió a que en lo inmediato lo vuelva a tener con ella: "me está diciendo que mañana me los manda y los voy a mostrar acá".

Finalmente, en un video que se difundió en las redes sociales, en un mano a mano con Flor Vigna, Analía confesó que esos pájaros no eran de ella y se los había llevado de la casa de una amiga. "Esto lo robé de la casa de una muy famosa que no puedo nombrar. Los tenía colgados en el toilette y dije 'bueno me los llevo'", confesó.