Sol Pérez lució un escote súper sexy y sin corpiño en el noticiero y estalló Twitter

jueves, 26 de noviembre de 2020 00:00

Es una bomba. Tiene un físico envidiable a costa de mucha actividad física y una buena alimentación. Sol Pérez es una de las mujeres más lindas que tiene la Argentina y se deja ver todo el tiempo a través de las redes sociales. A través de Instagram, la rubia comparte sus rutinas, sus dietas y los momentos de relax.

En traje de baño o con pantalones súper ajustados, sus curvas las luce todo el tiempo y el noticiero de Canal 26, donde es conductora, no es la excepción. Allí siempre se muestra seductora y sexy con ciertos límites que le da un escenario donde las noticias son las estrellas.

Sin embargo este miércoles, su look no pasó desapercibido por nadie y se llevó todas las miradas. Es que condujo con un escote súper pronunciado y sin corpiños, que pese a sus movimientos, se mantuvo cuidado para no dejar ver más allá de lo que ella quería.

Previo al noticiero, la influencer compartió dos publicaciones en su historia de Instagram donde se ve con más detalle el look que lució pero que no logró mostrar a pleno por el contexto que implica el noticiero. Vestida de negro, en el primer video se la ve caminando y luciendo un bléiser abierto que dejó ver el top súper escotado y unido con el pantalón.

El segundo video es un pequeño boomerang de Sol Pérez sentada en su auto luciendo el mismo look y con la toma en picada.

Si bien en sus historias de Instagram se ve el top escotado unido al pantalón y con varias partes del cuerpo al descubierto, al momento de dirigir el noticiero apostó por controlar el bléiser para no mostrar nada que no sea apropiado.

Pese a esos cuidados, el look fue criticado por muchos seguidores del noticiero porque consideraron que no era el día para usarlo ya que las noticias que tenía que dar estaban vinculadas a la muerte de Diego Maradona y el dolor que generó su partida.

Mirá algunos de los comentarios compartidos en Twitter.

Ponete algo apropiado para trabajar y en dia de duelo no es necesario mostrar medias lolas @SolPerez @SolPerezNews — Liliana AMLA (@lilia1_lilia1) November 26, 2020

"Sol Perez calienta las redes por la muerte de maradona", @elcarpo — uD83DuDC9C Gildo Lakra uD83DuDC9CuD83CuDF31 (@jesuismendez) November 26, 2020

No sé que es más bizarro, si la gente llorando a moco tendido o la vestimenta de Sol Pérez. pic.twitter.com/kKmX3I3pOZ — Sabrina Emil (@sabrinaemil) November 26, 2020

@canal26 Sol Pérez aparece así en el velorio y levanta a cualquiera — juan carlos salazar (@jcsalazar2008) November 26, 2020

Es necesario que la señorita Sol Perez lleve ese escote en un dia de duelo Nacional?porque no aprende de las periodistas de otros canales? Falta de respeto total. Las autoridades de canal deberían ponerle límites. — Claudia Garcia (@crismazzola79) November 25, 2020

Que Dia Mas triste viendo al Noti @SolPerez mucha tristeza pic.twitter.com/1H7uDSDyLU — Nazael (@nazaelcaumil) November 25, 2020

Sol Perez hoy fue de luto con las dos numero cinco para homenajear a Diego — Pablo (@PabloHartfield) November 25, 2020

@canal26noticias asi como se vistió hoy Sol Perez tenian que haberla llevado para resucitarlo, si no lo conseguia no habia nada mas que hacer — carlos elrope (@carloselrope) November 25, 2020