Sorpresa en Cortá por Lozano: un querido actor se sumó como panelista

lunes, 23 de noviembre de 2020 16:51

Este lunes un nuevo panelista se sumó a Cortá por Lozano (Telefe). Con la baja de Paulo Kablan y de Tamara Pettinato, y el giro que fue dando con Masterchef Celebrity, el programa sumó un nuevo panelista.

Se trata de Diego Ramos quien participará del panel, primeramente por una semana, pero no se descarta que pueda continuar. El actor fue presentado por Verónica Lozano al inicio del programa cuando fue el momento del pase con el Noticiero de la Gente y rápidamente entró en función preguntando a los entrevistados.

En el contexto del segmento dedicado al reality de cocina, se puso en la piel de Damián Betular y jugando juzgó la costeleta quemada del Turco García.

Ésta no es la primera vez que Diego Ramos y Vero Lozano trabajan juntos. Ambos fueron compañeros en la ficción "Lo tuyo es mio" y lo tuvo varias veces invitado al programa.

Una de las últimas ocasiones fue después de que se recuperó del coronavirus, enfermedad que se llevó la vida de su papá y afectó también a su mamá. En el programa hizo incluso un ida y vuelta muy gracioso con Vero quien disparó: "te habías operado la chuleta". "Sí, la circuncisión", afirmó él, sin pudor. "Tenías la bufandita rara", agregó ella. "Era una polera cuello tortuga, doble punto", detalló Diego.

"El cuerito quedó bien. Me hice la circuncisión y quedó impecable. Sentía algo raro y no permitía que nadie hiciera nada más que yo. Tenía el control y el joystick lo manejaba yo. Tenía vergüenza y decía: "esto sobra; algo está de más". Fui a un médico en Colombia. Fui al otro día y me operé. Estaba despierto, todo un tema y le agarraba la mano a una enfermera y un médico", explicó el actor, risas mediante.

Y continuó: "lo más gracioso es que ella me dijo: "mirá cómo quedó y lo que sacaron". El postoperatorio fue de un mes. Mi problema fue no tocarme; quería experimentar. De ansioso, me saqué los puntos". ¡Ay!