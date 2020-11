Masterchef Celebrity tiene un nuevo eliminado pero buscará la revancha

lunes, 23 de noviembre de 2020 00:46

"No me veo ganador de este concurso", dijo alguna vez Boy Olmi y como si hubiera predicho lo que le ocurriría, este domingo fue eliminado de Masterchef Celebrity. El participante llegó a la gala de eliminación enfrentando al Turco García, Leticia Siciliani, Analía Franchín, Belu Lucius y Fede Bal.

El desafío en esta instancia fue hacer cuatro platos con una elaboración de entre 15 y 20 minutos cada uno, con los ingredientes que el jurado había puesto sobre la mesa de cada uno. Fue una "carrera" de eliminación y el que mejor se desempeñara iba siendo elegido para subir al balcón.

De esta forma, Fede Bal y Boy Olmi quedaron mano a mano y el jurado advirtió que no elegían el mejor, porque no había uno mejor que otro: "hoy nos quedamos con el menos peor, pero uno de ustedes tuvo un error que lo deja afuera". Así Olmi fue sentenciado a dejar el juego pero volverá la semana que viene para el repechaje.

"Sos un gran actor, productor, director y además cocinero", expresó Santiago del Moro al momento de despedirlo y luego se escuchó la voz de sus compañeros que le gritaron: "y buena gente", "te amamos Boy".

"Para mi es una experiencia inolvidable haber estado acá", señaló subrayando: "no me gusta competir salvajemente".

"Me encuentro cómodo en el juego, en el amor de la cocina y ahí soy feliz. En esas contradicciones reconozco que me tengo que ir", expresó el participante destacando: "no soy cocinero" sino "alguien que le gusta disfrutar de la comida".

Tras sus palabras, Doli Irigoyen expresó: "es tan lindo haberte conocido, seguí disfrutando del vaso de vino y de armar todo ese momento de disfrute que tiene la cocina".

Por su parte, Damián Betular señaló: "trajiste mucho color no solo en los atuendos sino en los platos que hiciste... siempre fuiste muy educado y muy buen compañero".

Finalmente Donato de Santis lo despidió con una sentidas palabras: "quizás no te diste cuenta a pleno pero apostaste a la manera de hacer las cosas distinta, dejarse llevar por la libertad. Marcaste un camino que nos gustaría que los demás hagan".