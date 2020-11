"Todo vuelve": Karina la Princesita perdió un juicio con sus ex músicos y explotó

jueves, 19 de noviembre de 2020 00:10

Jurado del Cantando 2020, Karina la Princesita se encuentra pasando por uno de sus mejores momentos a nivel laboral. Sin embargo, acaba de perder un juicio que le iniciaron unos músicos que trabajaban con ella y deberá pagarles. La ex del Kun Agüero expresó su furia a través de las redes y negó su responsabilidad en el caso, pero además, contó cómo fue su experiencia laboral de diez años con los hermanos Serantomi, productores musicales.

“Acabo de perder el primer juicio de cinco, por una suma que no me corresponde pagar a mí. Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo, éramos empleados de los Serantoni”, comenzó su descargo la cantante desde su cuenta de Twitter y luego se dirigió a sus ex representantes: “Gracias Pablo y Adrián por lavarse las manos. De nada por el juicio que pude hacer y no hice”.

“Y un aplauso a los cagones de los músicos que me lo hicieron a mi y no a quien corresponde sabiendo cómo eran las cosas en realidad. Ah, y un saludo a los testigos que no se sabe quién corno son. Todo vuelve. La plata Dios sabe en que la usarán. Ojalá sea de bendición”, cerró en sus redes.

En diálogo con Los ángeles de la mañana explicó sobre el juicio laboral que le hicieron, aunque afirmó que al igual que los músicos, era una empleada: “Yo me fui de quienes eran mis productores y empleadores, los músicos son testigos de eso, me da bronca la hipocresía, pero no me llama la atención”.

La jurado del Cantando contó que algunos músicos que renunciaron a la productora le iniciaron juicio solo a ella, lo cual le llamaba la atención ya que ellos sabían que “cobraba en negro doscientos pesos como ellos” y cuestionó: “¿Por qué no le hicieron juicio a todos? Tengo que pagar una suma muy grande y todavía tengo cuatro juicios mas de unos cagones que le hacen juicio a la única mujer”.

“La versión de ellos es que me puse de novia con alguien importante y que me agrandé y me fui, y no es así. Me puse de novia con alguien que me dijo que eso no podía ser así. Diez años estuve trabajando así y cuando me fui tuve que pagar cinco millones de pesos por rescindir el contrato”, dijo y contó que al irse la trataron de “desagradecida”: “Estaba yo sola enfrentándome a empresarios y yo firmaba llorando porque me decía que cómo iba a desconfiar de ellos, y eso los músicos lo sabían”, destacó el portal Teleshow.