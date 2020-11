Ni tonto...: Germán Martitegui descubrió un negocio gracias a sus seguidores

viernes, 20 de noviembre de 2020 00:00

Germán Martitegui es una de las revelaciones de Masterchef Celebrity y ha ganado gran número de seguidores en las redes sociales. Son ellos los que insistentemente le preguntan cuándo volverá al programa y se estima que será antes de fin de mes.

En tanto, cada posteo en sus redes sociales es furor. El último, muestra a un colaborador de su restaurant con la remera que en su espalda dice: "Tegui". Él acotó: "Siempre". Inmediatamente llegaron las repercusiones.

"Quiero esta remera"; "dedicate a vendernos remeras" y "necesito tenerla ya", fueron algunos de los comentarios. Él contestó algunos con emojis muy positivos. ¿Se dedicará a crear su merchandising?

Ante el contagio de Germán Martitegui, fue Dolli Irigoyen quien debió reemplazar al jurado más estricto de la competencia y juzgar los platos preparados por los famosos. Si bien serían dos semanas en el lugar del jurado, la complicación y la posterior internación de Germán extendieron el reemplazo en el reality culinario.

Ahora, cuando ya pasaron casi 20 días desde el contagio, muchos se preguntan cuándo regresará Martitegui al ciclo y, según datos del portal de noticias PrimiciasYa, el famoso chef volverá a la pantalla de Telefé el 24 de noviembre para seguir siendo la pesadilla de varias de las figuras que aún continúan en la competencia.

"Estamos teniendo una conexión"

Durante la noche de beneficios en MasterChef Celebrity, los participantes que cocinaron "mejor" en la semana, se sometieron a un nuevo desafío, el de tener que "pescar" las proteínas con las que debían cocinar.

Después de un divertido momento, en el que algunos de ellos se sorprendieron ante la nueva dificultad, una inesperada confesión surgió a la hora de tener que presentar los platos al jurado.

Una de ellas fue Leti Siciliani, a quién le exigieron ser la mejor después de ausentarse por varias galas y "zafar" de una sentencia y jornada de eliminación. Si bien el martes lo logró cocinando las mejores empanadas patagónicas con cordero, este miércoles no tuvo la misma suerte.

"¿Estás acostumbrada a comer pescado?", le preguntó Dolli Irigoyen. "No como pescado, pensaba que no me gustaba pero acá me tocó cocinarlo varias veces, lo probé y me gustó", señaló Leticia al momento en el que la chef probaba su propuesta con carne blanca.

"Me gusta verte sonriendo", le respondió Dolli con los primeros bocados de pescado. Ante eso, Leti no tardó en confesar lo que siente. "Estamos teniendo una conexión fuerte con Dolli". "Creo que te encontraste con mi mejor versión, estoy dando lo mejor de mi. So no estuviera la pandemia, la elijo de conductora asignada y nos vamos de "jirafa" mal. La devuelvo a la 7 de la mañana a Dolli totalmente feliz", señaló la actriz, divertida con la reacción de la jurado a su plato.