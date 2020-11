Lizy Tagliani armó las valijas: "me llena de energía"

jueves, 19 de noviembre de 2020 00:39

Misiones, Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza son algunas de las provincias que recorrerán Marley con Lizy Tagliani en "Por el Mundo en Casa", en el contexto del giro que dio el programa de Telefe.

Este fin de semana ambos llegarán hasta Misiones, para grabar algunas notas en diferentes atractivos de la provincia y transmitir en vivo y en directo desde las Cataratas.

En este contexto, este miércoles Lizy armó las valijas para emprender el viaje y lo hizo con música. Así lo contó en su cuenta de Instagram donde compartió una foto de Tini Stoessel, revelando que le gusta escuchar su música a pesar de la diferencia de edad.

"Mientras preparo la valija para viajar con Marley suena Tini Stoessel a fondo ... me llena de energía aunque me pase unas décadas jaaja... la música no tiene edad", expresó en un posteo que sumó en solo una hora más de 17 mil Me Gusta.

Luego publicó el spot de promoción del programa donde se la ve acostada y después mostrando lo que prepara para viajar. "Feliz de volver a Telefe junto a este chico que esta arrancando jaaaaa Marley", publicó en Instagram.

El domingo pasado, ambos anunciaron que iban a comenzar a trabajar juntos en esta nueva versión del programa que se adapta a la pandemia y las limitaciones que genera viajar al exterior. "A partir de ahora vamos a recorrer varias provincias, Neuquén, Salta, Mendoza, San Juan", expresó eufórico Marley y agregó: "hay que conocer Argentina. Este año tenemos que vacacionar en Argentina".

"Nos vamos a reir muchísimo", señaló Lizy en aquella ocasión.

Sigue estudiando

Este miércoles Lizy también anunció que rindió una nueva materia y aprobó. Se trata de Realidad Social, una de las materias de primer año de Abogacía, carrera que comenzó a estudiar a principio de año. La cátedra la rindió vía on line y los docentes le pusieron un 6 como calificación.

Con ésa ya suma varias materias aprobadas y el camino sigue marchando a paso firme, pese a las limitaciones que impuso la pandemia este año.