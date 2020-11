Karina La Princesita muy enojada por el llamado constante de una persona anónima

lunes, 16 de noviembre de 2020 12:49

Karina "La Princesita" estalló este domingo en la noche en las redes sociales. La cantante recibió varias llamadas telefónicas por alguien que desconoce quién es y pese a que ella rechazaba la llamada, seguían insistiendo.

El hecho lo contó este domingo al momento de conectarse con sus seguidores en un vivo de Instagram donde mostró su gran enojo y explicó que sólo atiende llamadas de su hija y su madre pero no de cualquiera que llame sin enviar un mensaje previo.

"No saben lo que me pasó. Me está llamando un pelopincho de un número privado. Si sos un número privado no te voy a atender corazón, corazona", comenzó expresando notoriamente ofuscada.

Luego agregó: "de verdad lo digo, no me gusta que me llamen por teléfono. No se si sos amiga, amigo, tía, pariente, ¡no me llamen por teléfono! manden un mensaje por whatsapp y pregunten 'te puedo llamar', 'estas ocupada'. Porque sí estoy ocupada".

Karina confesó que no le gusta que le llamen desde números no identificados y mucho menos cuando no se puede ver ese número. "Odio que me llamen por teléfono. Avisenmen. salvo que sea un novio, mi hija, mi mamá. No me llamen, no me gusta, no atiendo, no. Odio que me llamen por teléfono y más si no te tengo, si es privado", finalizó.

La Princesita permanentemente tiene contacto con sus seguidores a través de su Instagram live, donde no solo canta con su hija Sol sino que además le da un espacio a las fans para que muestre sus talentos. Eso ocurrió en la noche del domingo con Mora, una adolescente de 16 años de La Plata que deslumbró cantando desde la casa de sus primas y mantuvo una amena charla, donde Karina la incentivó a seguir cantando.