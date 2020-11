¿Está embarazada? Rocío Marengo reveló el enigma tras salir de MasterChef Celebrity

lunes, 16 de noviembre de 2020 00:49

¿Está embarazada? Ésa es la pregunta que se multiplicó entorno a Rocío Marengo entre los seguidores de Masterchef Celebrity. Es que la rubia quedó eliminada del certamen y a su salida hizo un gesto con las manos en su abdomen que dejó la puerta abierta a las especulaciones.

Los rumores crecieron aún más cuando dijo: "ahora ustedes se bancan mi misterio, si estoy embarazada lo sabrán en el próximo capítulo".

Una vez finalizado el programa, se encendió la transmisión de Flor Vigna por el vivo de Instagram con Rocío Marengo. En esta ocasión, hablaron de numerosos temas desde cómo fue su participación en el certamen hasta quién ve como ganador. En esta seguidilla de preguntas, la más recurrente de los seguidores y la que contestó al final fue "¿está embarazada?".

"Están viendo una persona destruida. ¡Cómo me fui Flor!", comenzó expresando Marengo y destacó: "en el último reto me apagué, no se que me pasó. Hay cosas inesperadas que a mi me afectan como un comentario antes de entrar (...) estoy dolida de darme cuenta que la competencia es así".

Luego destacó que se confió y por eso está fuera del certamen. "Siento que si hubiera sabido que me podía ir, hubiera podido dar un poco más", señaló y después apuntó contra el jurado que consideró no fue igual para todos al momento de evaluar: "los chefs fueron muy estrictos, siempre buscaron la quinta pata al plato. Para los demás eran muy livianitos".

Además confesó que le dolió la partida de Iliana Calabró la semana previa, porque no se lo esperaba: "se va Iliana que es la número uno, se va cualquiera".

"Mirar el capítulo y revivir, tanta angustia, fue una piña al medio de la cara", agregó subrayando que en su parida se le hizo "un nudo en la panza terrible".

Precisamente esa angustia en la panza fue lo que hizo que al irse hiciera un gesto que luego revolucionó a todos. "Dije que me iba con angustia por eso me toqué la panza (...) quería dejar el misterio a morir. Se me dio así la situación y remé lo que había, en ningún momento quería ir por ahí. Pero estaba sacada e inesperada", resaltó.

"Se vio como de casualidad pero lo agarré para chiste, jugué con algo pero estaba helada", finalizó descartando estar embarazada y confesando que sigue buscando.