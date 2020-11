Cristian U fue DJ de una fiesta clandestina: "necesito trabajar"

lunes, 16 de noviembre de 2020 12:19

El ex ganador de Gran Hermano, Cristian U, quedó envuelto en un escándalo este fin de semana después de que participara como DJ de una fiesta clandestina. Personal policía llegó hasta un predio en en Virrey del Pino, donde habían 250 personas bailando y tomando bebidas alcohólicas, pese a que está prohibido todo evento de estas características por la pandemia.

Según informaron en Nosotros a la Mañana (El Trece) el dueño del lugar -un hombre de 49 años- y la organizadora del evento -una mujer de 23 años-, quedaron imputados. Paralelamente a que se dio este hecho, una serie de videos y fotos comenzaron a circular en las redes sociales donde se vio a la figura mediática bajo un gazebo poniéndo música.

"Dicen que la convocatoria fue por redes sociales, la consigna fue no hacer fotos, ni videos, no comentar ni hacer nada", explicaron en el programa conducido por el Pollo Álvarez, desde donde se contactaron luego con el ex participante del reality show quien confesó haber estado ahí.

"Había una fiesta, me contrataron, fui a tocar. Entre paréntesis necesito laburar como necesitan todos. Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia", comenzó explicando.

Luego destacó que es organizador de evento y DJ y de eso trabaja y generó obligaciones de alquiler y pago de deudas como cualquier persona. Por la pandemia, se reinventó en este tiempo pero no es suficiente.

"Me reinventé en algunas cosas para ir zafando pero necesito laburar, el reinvente no me sirve más. De forma paulatina se fueron abriendo los comercios, me pone contento, pero lo nuestro no. Somos el último orejón del tarro. Necesito laburar. Como me contrataron de un lugar, se que no está bien pero uno tiene que laburar", agregó.

Por otro lado, explicó que al momento de ser contratado él puso las pautas para poder trabajar dentro de los cuidados pertinentes por el coronavirus.

"Yo me curé ya, no contagio ni contagio. Y necesito laburar (...) Tengo que laburar y pagar deudas (...) Puse mis pautas, voy a la cabina, toco solo, sin gente. No puedo poner un arma en la gente diciendo tenes que hacer esto o aquello", finalizó.