"Es un hombre muy abierto": Graciela Alfano habló de su extenso romance con Macri

Graciela Alfano fue al diván de Vero en Cortá por Lozano y se animó a hablar de todo. La actriz sin pelos en la lengua habló de sus romances con dos políticos argentinos: Menem y Macri, dejando sin palabras a todo el equipo.

"Mauricio fue después, pero era clandestina, yo estaba media separada y el también, estábamos solos o sea podíamos pero era medio escondido todo .." empezó contando la diva. "Duró unos cuantos años, muchos ..." continuó.

[#CortaPorLozano] @iconoalfano no esquiva ninguna pregunta, y habla de su intimidad con Mauricio Macri... ¿Qué contó? uD83DuDCA3uD83DuDCA3uD83DuDCA3 pic.twitter.com/hSDqCSQCMA — telefe (@telefe) October 29, 2020

"Es un hombre muy abierto, de hecho yo conté hace un tiempo que me pidió un trío .." dijo dejando sorprendida a la conductora quien quiso insistir por conocer el nombre del tercero pero no tuvo éxito, solo supo que se trataba de un hombre .

Propuesta con atajo

Como el público se renueva, Paola Juárez, panelista de "Cortá por Lozano" quiere sumar nuevo contenido al programa desde su rol periodístico. Ella es quien suma la actualidad sobre todo en lo que tiene que ver con lo sanitario pero consideró que puede ampliar su mirada hacia lo político.

Por eso, lanzó una encuesta en su historia de Instagram: "Qué les gustaría saber de los políticos y les cuente en Cortá por Lozano? Como para contarles además de todo lo que informamos en el programa". Y tuvo que hacer una aclaración para evitar desmadres: "No vale putear, jajaj, es para saber qué les gustaría ver".

Pao se atajó para evitarse malos ratos y teniendo en cuenta que Vero Lozano tiene una postura muy concreta en lo político. ¿Qué le sugerirán?

"Sos una inútil": la polémica

Stefy Xipolitakis fue la invitada de "Cortá por Lozano" y dio detalles de su participación en Masterchef Celebrity como ayudante de su hermana Vicky. En eso, franca como es, destacó que lo suyo no es para nada la cocina.

"El arte culinario no es lo mío. Cuando iba a intentar ayudar a Vicky, iba temblando. No sabía si iba a ser una ayuda", dijo la joven que, a diferencia de su hermana, hace años decidió bajar su perfil mediático. "Vicky nos ha sorprendido mucho", destacó Vero.

"Cuando éramos chicas, Vicky se quedaba viendo en la noche a las Cocineritas y canales de cocina gourmet. Le gusta mucho la cocina. Aparte tiene mucha imaginación, hace de una cosita, una fiesta", recordó. "Ella me dirigía; fui de asistente", recalcó.

Pero la charla fue subiendo de tono. Costa señaló: "lo que vi de Stefy es que se aprovechó totalmente de la hermana y en un momento, Vicky le decía: "el plato, el plato, el grande" y ella no sabía ni agarrar un plato. ¿Cómo se casan? Yo que sé cocinar, que sé hacer todo, estoy más sola que la una. Y ella, casada y todo; hace reclamos y pide otro".

Y Vero se prendió: "sos como una inútil en la cocina" a lo que la Griega reaccionó: "es como muy fuerte decir eso. Yo puedo ayudar. Fui a buscar el plato y lo decoré. Hice la presentación linda. Las papitas, te juro, no me da orgullo decir esto y me da vergüenza, fue la primera vez que las hice. Germán me felicitó y fue una alegría tan grande porque fue una ayudita que le di a mi hermana".

Por su parte, Evelyn Von Brocke se quedó intrigada: "perdón pero, ¿por qué no sabés hacer nada en la cocina? ¿No te gusta, Stefy?". Y Costa, ante el llamado de atención a la periodista por pronunciar mucho la S de Stefy, picanteó: "dejen de mandarse la parte...".

"¡Mirá quién habla!", le salió al cruce "Evelina". ¡Y se pudrió! "Pará que pienso en cordobés y traduzco...", le señaló Costa.

A todo esto, ante la pregunta, Stefy destacó: "yo me dedico a hacer otras cosas. Mirar y buscar el vestuario para una producción mientras que mi mamá y Vicky cocinan. No me atrae pero si lo tengo que hacer, lo hago".