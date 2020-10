Polino reveló un audio de Ana Franchini sobre Sofía Pachano: "me echó la culpa"

miércoles, 28 de octubre de 2020 16:28

¿Se amigaron o son archienemigas ocultas?, ¿Sofía Pachano buscó a Analía Franchín para su equipo de Masterchef Celebrity con el fin de 'castigarla'? La relación entre ambas aún no logra aclararse y esta semana comenzaron una nueva etapa.

Ambas quedaron con el delantal gris después de que la hija de Anibal la eligió para formar un equipo con miras a una difícil competencia. Pachano tenía la medalla de oro de la semana pasada y tenía ese poder de elección que, terminó con la actriz en su bando.

Tras esto, parecía que ambas se habían abuenado después del intenso cruce que habían tenido hace dos semanas. Sin embargo, los entretelones dejan un manto de dudas. Al menos así se planteó este miércoles en Cortá por Lozano (Telefe), donde "el Embajador", Marcelo Polino, reveló un audio que recibió de Franchín hablando de su relación con Pachano.

En el material que salió al aire, la actriz contó que previo a la formación del equipo había habido una charla privada entre ambas protagonistas para limas las asperezas. Además confesó que le quedó una sensación de no saber si fue buena idea amigarse con ella.

"Me tocó cocinar con Sofía que me eligió pero no fue por casualidad, ya habíamos tenido una conversación previa diciendo 'no nos enojemos'", comenzó expresando Analía en el audio.

Luego explicó que en la gala que pudo verse anoche, ambas cocinaron juntas y "estuvo bueno". "Es una buena líder aunque después me echó la culpa que no terminó su plato por ayudarme pero era la capitana del equipo. Yo la ayudé con la crema", agregó.

También reconoció que le "había tocado un plato re difícil a Sofía", que finalmente lograron terminarlo. "Yo con mejor plato, ella con peor plato. Como equipos nos fuimos todos al delantal gris y no se si fue tanto negocio amigarme con Sofía", finalizó.

Tras escuchar este audio, Polino lanzó su hipótesis de por qué Pachano la eligió: "¿no habrá sido que Sofía la elige a Analía sabiendo de esa posibilidad de perder ese desafío y la acerca más a una instancia peor? Sofía al ser buena cocinera sabe que puede zafar una instancia más complicada".

Ante esto, Nico Peralta, que es amigo de la hija de Anibal, expresó que no cree que tenga ese fin y luego Evelyn Von Brocke consideró: "tiene muy bien aplicar la teoría de que la venganza es un plato que se come frío. Cuando pueda se la va a devolver".