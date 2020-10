More Rial se volvió a mostrar desnuda, con un fuerte mensaje: "siempre dando la cara"

sábado, 24 de octubre de 2020 00:00

En los últimos días, Morena Rial compartió en su cuenta de Instagram, una foto sólo con la parte de abajo de la ropa interior y causó polémica entre sus seguidores. Es que después de asegurar que "corazón es a prueba de balas", recibió cientos de críticas y mensajes por la imagen compartida.

Lejos de llamarse al silencio, la hija de Jorge Rial apostó por una nueva fotografía ante el espejo, con una clara respuesta a quienes le enviaron mensajes negativos.

"Esta soy yo, este es mi Cuerpo, al que le moleste que no me mire, al que le pique que se rasque. Me costo mucho aceptarme y amarme, para que pelotudos sin vida quieran hacerme daño, pero acá estoy", comenzó relatando More. Y agregó que "a veces con vergüenza, pero siempre dando la cara y con la frente en alto para recibir todos los golpes y que nada me derribe".

"Pase miles de cosas en la vida, tengo marcas y cicatrices que lo demuestran, que las llevo con los ovarios bien puestos y que me hicieron ser la mujer que soy, y me siento orgullosa de haber podido lograr el cambio que logre en mi, y poder ayudar a la gente a ver la vida de otra forma y darles fuerza para que sepan salir adelante".

Para finalizar, dejó en claro su lucha y le sacó la lengua a quien arremeten contra ella a través de redes sociales. "De todo se sale, siempre se sale. Vivan y dejen vivir loco, la vida es una SOY MUJER, SOY FUERTE Y SOY REAL".