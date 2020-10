Del pullover prestado a las ganas de ser papá: Luciano Pereyra, como nunca

domingo, 11 de octubre de 2020 15:41

Luciano Pereyra se prepara para su concierto de streaming en el Teatro Ópera, el 21 de noviembre y estuvo en La Peña de Morfi palpitando la previa y también parte de su historia.

Con fotos de su niñez, en las que se lo ve cantando en casa de una tía y en su egreso de jardín de infantes, en su Luján natal. Se emocionó al ver una presentación en la TV cuando se animaba a estar en cámara. Rememorando sus primeras veces, a propuesta de Gerardo Rozín, Luciano no pudo evitar emocionarse.

"Me miro y a veces pienso que no soy yo; veo un niño que quiere cantar y divertirse. Al recordar ese momento, tengo que decir que el pullover no era mío; era prestado. Me lo prestó un vecino porque tenía que ir a la tele y no tenía con qué; la guitarra la regaló una familia amiga para que yo tocara. Estoy emocionado", señaló.

"¿Fuiste un niño amado?", le planteó Rozín. "Muy; y con el tiempo te vas dando cuenta mucho más. Mi viejo tocaba la guitarra para que su hijo cante; me miraba con amor. Me daba consejos. Ojalá lo pueda hacer cuando sea papá", respondió.

A eso, vino una pregunta rápida: "¿andás con ganas?". "Cuando Dios quiera y Dios me lo mande", señaló. Y dio pie a una charla pícara: Rozín siguió: "¿estuviste rezando en cuarentena?". El cantante fue al punto: "soy un católico practicante; estuve rezando en cuarentena. Aparte, cantando uno reza dos veces".

De vuelta

Luciano Pereyra atravesó gran parte de la cuarentena en su casa de Luján, con su novia, una profesora de Inglés, y en un entorno de naturaleza y tranquilidad en la que sus perros fueron protagonistas.

Este lunes sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos y un video que anticipa que se viene un nuevo videoclip. "Día maravilloso el de volver a trabajar y el reencuentro con parte del equipo!", posteó. Los comentarios no cesaron: "muñequito hermoso", "quiero pedirte para Navidad" y "¿Qué tema es? ¿Cuándo sale? ¿A qué hora? ¿Por qué canal? ¿Cuánto dura el vídeo?". Todos los mensajes apuntaron a que el cantante revelara algún detalle pero por ahora, mantiene la incógnita.

¿Qué se vendrá?

Buenos augurios

Este 21 de septiembre, Luciano cumplió 39 años. En un posteo en Instagram, se lo vio frente a su riquísima torta, en un sector de su casa ambientado con carteles y globos alusivos a su festejo. "No importa la pandemia cuando hay amor!! Gracias Dios por otro año más. Gracias por ayudar a quienes más lo necesitan!! Ese es mi mejor regalo de cumple!! Mi brindis por los médicos y enfermeros que tanto hacen! Que Dios los bendiga!!", escribió.

En los hashtag, Luciano destacó que quien sacó la foto fue... su chica. El cantante sigue muy enamorado y además, compartiendo sus días con su pareja, con quien mantiene un bajo perfil pero está muy bien. ¡Felicidades y que viva el amor!