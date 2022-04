Declaró la ex esposa de Toto Salvio: “Avanzó como para pisarme”

jueves, 14 de abril de 2022 19:00

Magalí Aravena, ex esposa de Eduardo “Toto” Salvio, declaró ante la Policía que el jugador de Boca buscó atropellarla con el auto en el violento episodio que ocurrió este jueves por la madrugada en Puerto Madero y que derivó en una denuncia por violencia de género de parte de la mujer hacia el delantero.

Aravena le contó a las autoridades cómo fue la secuencia: “Veo que estaba la camioneta del padre de mi hijo y él estaba con la amante”. Su frase hace referencia a Sol Rinaldi, la joven que estaba con Eduardo Salvio el miércoles por la noche y que subió una foto a Instagram del futbolista haciendo un asado en un balcón.

“Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga”, continuó la mujer, que tiene dos hijos con Salvio.

Respecto de las consecuencias físicas que le dejó el episodio, detalló: “El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar”.

La versión del Toto Salvio: la palabra del abogado del futbolista

Mariano Cúneo Libarona, abogado de Eduardo “Toto” Salvio, aseguró que el jugador también fue víctima de violencia por parte de la mujer y que lo probará en un juicio.

“En el video que se ve faltan cosas. El auto está destruido, lo rompieron todo y todo lo estamos aportando al Tribunal”, apuntó Cúneo Libarona en declaraciones a LN+. “Estamos presentando un pedido para que un perito investigue cómo quedó el auto, para que vean realmente quién es víctima y quién victimario, para que se sepan quiénes son todas las personas que aparecieron en esa escena”, agregó.

Fuente: TN