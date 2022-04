Videos: registraron cómo "Toto" Salvio arrastró a su expareja colgada de la puerta de su camioneta

jueves, 14 de abril de 2022 10:59

Una cámara de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires comprobó que el futbolista Eduardo Salvio, denunciado por violencia de género, arrastró a su expareja colgada de la puerta del acompañante de su camioneta, luego de mantener una discusión en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Puerto Madero.



Las imágenes viralizadas registraron el momento en que el jugador de Boca realiza una peligrosa maniobra para escapar de la mujer, que lo había alcanzado en otro automóvil en el cruce de las calles Juana Manso y Azucena Villaflor.

Las imagenes del momento en que Eduardo Salvio atropella a su ex exposa. pic.twitter.com/Yhp3TCBxk3 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 14, 2022





Magalí Aravena, la denunciante del hecho, se bajó del vehículo y se dirigió en dirección a una camioneta que, según su relato ante la policía, era conducida por Salvio.



Mientras la mujer intentaba abrir la puerta del acompañante, la camioneta referida en audios policiales como una Mercedes Benz A250 dio marcha atrás para ganar radio de giro y luego avanzó hacia la derecha, momento en el que se produce la lesión sobre la víctima.

El momento en el que Salvio se va del lugar de los hechos.pic.twitter.com/piTVp84hT1 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 14, 2022





El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en declaraciones periodísticas que los médicos que llegaron al lugar constataron "un traumatismo mínimo del miembro inferior de una de las piernas" de la mujer, "que no requirió traslado por ambulancia".



La escena del incidente continuó con el acercamiento a la camioneta de una segunda persona que viajaba en el auto con la mujer. Tras unos segundo de discusión, Salvio se retiró en su vehículo sin bajarse para asistir a la persona lesionada.



El hecho se registró alrededor de las 0.50 en la zona de Puerto Madero.



Aravena formuló su denuncia ante los efectivos de la Comisaría Vecinal 1 E.



La causa quedó a cargo de la fiscal Nancy Aron, del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, quien dispuso que la mujer fuera trasladada a la oficina de violencia de género para tomarle la denuncia y ordenó que se le asigne un botón antipánico.



La fiscal caratuló al hecho como "lesiones en contexto de violencia de género".



Fuentes judiciales indicaron a Télam que, por el momento, la fiscalía porteña no adoptó medidas con Salvio, pero que sí se emitió una orden de secuestro sobre el vehículo con el que protagonizó el incidente.