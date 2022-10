ANSES confirmó el bono de 45 mil pesos: qué requisitos hay que cumplir

martes, 18 de octubre de 2022 00:00

Este lunes, el presidente Alberto Fernández confirmó que se viene un bono de 45 mil pesos a pagar en 2 meses, noviembre y diciembre, para los sectores más golpeados por la crisis. "Vamos a reforzar la ayuda social, vamos a entregar un bono para los más vulnerables, no queremos que nadie quede olvidado", adelantó el mandatario nacional en la celebración del Día de la Lealtad peronista.

El ministro de Economía, Sergio Massa, ya había adelantado el domingo una asistencia a través del ANSES a modo de “un refuerzo de ingreso” para aquellas personas que no perciben ningún tipo de cobertura previsional y hoy están en la línea de la pobreza.

“Estamos terminando una propuesta junto al ANSES para que entre en vigencia durante los próximos 7 días”, explicó el titular del Palacio de Hacienda en diálogo exclusivo con Ignacio Ortelli por el programa "Si pasa, pasa" en radio Rivadavia AM 630, y anticipó que “la implementación es con inscripción en ANSES y va a ser para proteger de cara a fin de año”.

Este lunes, Raul Romero, responsable de la UDAI Rawson de ANSES, explicó que aún no hay ninguna comunicación oficial pero el bono social sería para los que no tienen ingresos formales y que no cobran programas sociales. El funcionario recordó que la implementación depende de la firma del decreto con el presidente, el cual ahora los funcionarios nacionales están trabajando.

"Se trabaja en ese universo de argentinos, personas de 18 a 65 años de edad que no reciban programa social y que además no registren ingresos formales. Es decir no tengan empleo formal", consideró en AM1020.

Por otro lado, aclaró que "no se analiza la continuidad del IFE". "Ahora se denomina bono social y estará destinado a argentinos sin ingresos. Tendrán requisitos propios que deberán cumplir los titulares", señaló descartando que se llame IFE 5 como se especulaba.

Además señaló que "tendrán requisitos propios que deberán cumplir los titulares" y que será fundamental la actualización de los datos en la plataforma web de ANSES.

"Siempre las prestaciones que ANSES paga se realiza con la base de datos de cada ciudadano. Les pedimos que la base de datos esté actualizada, ingresando con la clave de ANSES a la página. Se debe actualizar domicilio y los datos de familia", señaló.

A nivel país, se calcula que alrededor de 2 millones de argentinos pueden llegar a recibir este bono, de los cuales en San Juan son cerca de 18 a 20 mil personas que pueden acceder a este beneficio.