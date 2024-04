Una reconocida influencer atropelló y mató a un motociclista

viernes, 26 de abril de 2024 18:19

En las últimas horas salieron a la luz nuevas imágenes de la noche en que la influencer Felicitas Alvite (20) embistió y mató a un motociclista tras haber cruzado un semáforo en rojo en una avenida transitada de la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, hecho por el cual la jueza Marcela Garmendia ordenó este viernes su detención.

El video, registrado por las cámaras municipales, muestra el recorrido que la joven hizo antes de atropellar a Rubén Armand (35) y complica aún más su situación judicial, ya que se la ve desacatando las señales de tránsito en más de una ocasión junto a otro auto: se cree que corrían una picada.

La filmación registrada por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) captó a Alvite transitando por el centro de la ciudad de La Plata, en inmediaciones a la Plaza Moreno, a bordo de un Volkswagen Gol Trend. En algunos tramos circulaba a alta velocidad e iba por detrás de un vehículo de color negro y en otros transitaban a la par. Así, se los vio cruzando al mismo tiempo el semáforo en rojo de la esquina de la Avenida 13 y la calle 38.

La secuencia de imágenes continúa hasta llegar a la intersección de las avenidas 13 y 532, donde embistió al motociclista. La víctima, que conducía su moto Bajaj Boxer, salió despedida a gran velocidad y golpeó su cuerpo contra el asfalto.

Desde el COM, perteneciente a la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia del municipio, dieron aviso a la Policía Bonaerense y al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Si bien llegaron rápidamente al lugar del accidente, los paramédicos no lograron salvar la vida del motociclista, quien murió en el lugar.

Las filmaciones que se conocieron recientemente y encabezan esta nota resultaron claves para que el fiscal del caso, Fernando Padován, de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de delitos culposos de La Plata, agravara la acusación contra Alvite.

Sin embargo, a casi dos semanas del incidente fatal, la fiscalía resolvió endilgarle a la conductora el delito de homicidio simple con dolo eventual. También pidió su detención al Juzgado de Garantías que interviene en la causa. La magistrada Marcela Garmendia se expidió este viernes en favor de lo solicitado, aunque de momento la joven seguirá en libertad hasta que la Cámara de Casación se pronuncie acerca del pedido de eximición de prisión que solicitó la acusada.

Tras el siniestro vial, se conoció que Alvite tiene una cuenta de TikTok muy popular, que llegó a tener 40 mil seguidores. Allí celebraba su pasión por manejar rápido e incluso en uno de sus posteos dejaba un mensaje indignante: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la ‘Toretto’”, en referencia al personaje principal de la saga de películas Rápido y Furioso.

Por debajo del posteo en la red social se podía leer “Tan competitiva que duele”. Su perfil de TikTok, con el nombre de usuario “Feli Alvite”, actualmente se encuentra en privado, lo que restringe el acceso a sus publicaciones, pero varios usuarios lograron capturar el polémico mensaje antes de que fuera eliminado.

El video del incidente protagonizado por la influencer se conoce horas después de que en Avellaneda se registrara un trágico choque entre dos autos que también fue captado por las cámaras. En ese caso, una mujer peruana de 54 años murió al ser embestida por uno de los vehículos que, fuera de control, se subió a la vereda, la atropelló y la mató.

Según fuentes del caso, todo ocurrió este jueves, poco antes de las 17, en el cruce de las calles Mario Bravo y Oliden, en la localidad bonaerense de Piñeyro.

La víctima caminaba por la vereda, casi llegando a la esquina y detrás de otra persona, tal como se ve en el video que publicó el portal La Realidad Online. En ese momento, un Chevrolet Prisma blanco fue chocado en el cruce de las calles por un coche negro.

La colisión provocó que el Chevrolet se subiera a la vereda. La persona que iba por delante de la víctima pudo esquivar el coche; sin embargo, no tuvo la misma suerte la mujer peruana. Sin control, el auto siguió avanzando sobre las baldosas y la embistió con la trompa: el cuerpo quedó debajo del vehículo.

Fuentes policiales indicaron que cuando llegó el SAME al lugar, la mujer estaba inconsciente, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Fiorito. Pese a los esfuerzos de los médicos en la ambulancia, ingresó sin signos vitales a ese centro de salud.

Fuente: Infobae