Tras los incidentes, la familia de Diego Maradona decidió terminar el velatorio

jueves, 26 de noviembre de 2020 17:02

Nuevos incidentes y una represión por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires se produjeron esta tarde en la intersección de la 9 de Julio y Avenida de Mayo, lo que llevó al Gobierno Nacional a exigir al jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ponga fin al accionar de las fuerzas de seguridad contra los hinchas ávidos por despedir a Diego Maradona. En esto, su familia decidió que ya no seguirá el velatorio con acceso al público y se define la logística para el traslado de sus restos al cementerio.

En la explanada de Casa Rosada ya se encuentra el coche fúnebre, los vehículos de escolta así como numerosas motos policiales.

Luego de dos horas de tensión con el cordón que se formó para cortar el ingreso del público a la fila para llegar hasta la Casa Rosada se produjo una nueva y fuerte represión policial contra los fanáticos del ídolo.



La policía volvió a dispersar a la gente con balas de goma y gases lacrimógenos, tanto hacia el sur como hacia el norte y también para el lado del Congreso de la Nación.



"Le exigimos a Rodríguez Larreta y Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona", expresó el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, a través de Twitter.



Luego del pedido de la cartera de Interior, los cordones policiales impuestos a la altura de la Nueve de Julio se abrieron al paso del público.



El diputado nacional Leopoldo Moreau, en declaraciones a Télam, responsabilizó al gobierno de la Ciudad por los incidentes.



"Lo vi con mis propios ojos, había un número no tan numeroso de gente y de repente la policía de la Ciudad lanzó un operativo de represión brutal con balas de goma y camiones hidrantes. No había ninguna razón para esto. Fue una provocación del gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta y de (Diego) Santilli. No hubo ningún desorden y de repente se desató una represión brutal", denunció