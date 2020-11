Morla, indignado por la viralización de fotos de Maradona en el féretro: "van a pagar los responsables"

jueves, 26 de noviembre de 2020 16:32

La viralización de dos fotos del fallecido Diego Maradona en el féretro mientras se hallaba en la sala velatoria antes de ser trasladado a la Casa Rosada provocó una fuerte reacción del abogado del exfutbolista Matías Morla, quien advirtió que iniciará acciones legales, mientras la empresa funeraria lamentó el episodio y aclaró que pedirán disculpas a la familia.



César Picón, dueño junto a sus hermanos Diego y Matías de la casa velatoria Piner, ubicada en el barrio de Paternal, aclaró a Télam que los dos hombres y el joven que aparecen en dos fotos que se viralizaron en redes sociales junto al féretro de Maradona (60) "no pertenecen a la empresa", sino que "fueron contratados para colaborar con el sepelio".



En las imágenes se puede observar un hombre de contextura robusta y pelado junto al cuerpo de el "10", mientras que en la otra fotografía hay un hombre y un joven, ambos con anteojos, posando junto al cajón.



Tras la viralización de las fotos, el abogado Morla anunció a través de las red social Twitter que iniciará acciones legales.



"Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomó esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía", escribió el letrado, quien agregó una foto con el nombre de la persona que aparece en la imagen de Maradona en el féretro.



Y acotó: "Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mi amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración".



Fuentes judiciales explicaron a Télam que al tratarse de un delito de instancia privada, una causa penal por la difusión de estas fotografías debería ser iniciada recién cuando haya sido denunciada por alguien del entorno del exfutbolista.



En ese caso, sería un fiscal Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires –donde ocurrió el hecho-, quien deba llevar adelante el expediente, aunque desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad indicaron que aún no ingresó ninguna denuncia.



Desde las Fiscalías de San Isidro donde se investigan las circunstancias de la muerte aclararon a Télam que ayer, desde el inicio de las actuaciones, se tuvo especial cuidado en que nadie sacara fotografías al cuerpo de Maradona, por lo que se retuvo los celulares de todos los funcionarios que participaron de las diligencias, tanto en la escena del deceso como en la autopsia.



"Es una lástima que se hayan filtrado este tipo de fotografías cuando tuvimos tanto cuidado. Pero el eventual delito ocurrió en otra jurisdicción y cuando el cadáver ya había sido entregado", aclaró una fuente del Ministerio Público Fiscal de San Isidro.