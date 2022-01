Afirman que la carga viral es similar en las variantes Ómicron y Delta de COVID

lunes, 24 de enero de 2022 18:56

La Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, en Boston, afirmó que la carga viral es similar en las variantes Ómicron y Delta según un estudio realizado por la institución sobre hisopados moleculares realizados por la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos (NBA), se informó hoy.



Asimismo, el estudio indicó que cinco días después del primer hisopado, el 50% de los positivos aún podrían ser contagiosos, haciendo peligroso el breve aislamiento adoptado por países como Estados Unidos.



Los resultados de la investigación están disponibles en medRxiv, una plataforma donde los estudios científicos aún no revisados se comparten para su publicación en revistas oficiales.



Los investigadores, coordinados por Yonatan Grad, examinaron más de 10.000 hisopados realizados en jugadores y empleados de la NBA entre julio de 2021 y enero de 2022 de los que surgieron 97 casos de infección por la variante Ómicron y 107 de Delta.



"El primer resultado sorprendente es que los infectados por Delta tienen una carga viral que alcanza picos superiores a los detectados en los casos de Ómicron", detalló el estudio.



Por lo tanto, "la alta transmisibilidad de Ómicron no está ligada a una mayor carga viral, sino a la capacidad del virus para evadir las defensas inmunitarias", agregaron.



Un segundo estudio, compartido en medRxiv por el grupo de Benjamin Meyer de la Universidad de Ginebra, Suiza, también llegó a la misma conclusión: los investigadores cuantificaron la presencia de ARN viral en los hisopados de 150 personas, además de partículas virales infecciosas, y descubrieron que no hay diferencias sustanciales en la carga viral entre los vacunados infectados con ambas variantes.



Los resultados de los dos estudios podrían tener implicaciones importantes para las políticas de salud pública y, en particular, para la duración del aislamiento de los positivos.



El equipo de Meyer descubrió que la mitad de los hisopados realizados en los vacunados afectados por Delta, cinco días después del diagnóstico aún contenían partículas virales infecciosas.



En tanto, el grupo de Grad, observó que cinco días después del diagnóstico de la infección por Ómicron, la mitad de las personas mantuvieron una carga viral alta con riesgo de contagio, informó ANSA.