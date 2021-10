¡Escándalo! Facebook confirmó que fue víctima de una filtración de datos

martes, 19 de octubre de 2021 13:19

La red social Facebook advirtió que fue víctima de una filtración de "miles de páginas de documentos" y que serían publicadas "coordinadamente" por más de 30 medios de comunicación.

En cuanto al contenido, la compañía no lo detalló, pero acusó a la prensa de haber malinterpretado las filtraciones previas. Varios documentos internos de Facebook se filtraron a la prensa y ahora están siendo escudriñados por periodistas, según anunció la compañía.

"En este momento, más de 30 periodistas están terminando una serie coordinada de artículos basados en miles de páginas de documentos filtrados", escribió el equipo mediático de la red social en Twitter.

La compañía abundó: "Nos enteramos de que, para obtener los documentos, los medios de comunicación tuvieron que aceptar las condiciones y el calendario establecidos por el equipo de relaciones públicas que trabajó en los anteriores documentos filtrados".

Previamente este mes, Facebook estaba en la mira de la prensa en relación con revelaciones de su exempleada Frances Haugen, quien acusó a la compañía de priorizar las ganancias sobre la seguridad de los usuarios.