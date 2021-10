La OMS definió oficialmente como enfermedad a la Covid-19 persistente

lunes, 11 de octubre de 2021 11:11

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la primera definición clínica oficial de la enfermedad "pos-Covid-19", también denominada Covid-19 persistente, acordada tras una consulta mundial y que tiene como objetivo facilitar el tratamiento de los enfermos. "La afección pos-Covid-19 se produce en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por el SARS-CoV-2, generalmente tres meses después de la aparición de la Covid-19 con síntomas que duran al menos dos meses y que no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo", dice la definición elaborada por la OMS, según consignó la agencia DPA.



Entre los síntomas más comunes, se destacan "la fatiga, la dificultad para respirar y la disfunción cognitiva, pero también se pueden dar otros síntomas que suelen repercutir en el funcionamiento cotidiano del enfermo", agrega el texto y advierte que para los niños podría ser aplicable otra definición.



"Los síntomas pueden ser de nueva aparición, tras la recuperación inicial de un episodio agudo; o bien, pueden persistir desde el inicio de la enfermedad", aseguró la doctora Janet Díaz, jefa de gestión clínica de la OMS. Díaz calificó a la nueva definición como "un importante paso adelante" para estandarizar el reconocimiento de los pacientes con esta condición y afirmó que la OMS espera que "ayude al personal médico y sanitario a reconocer a los pacientes y a comenzar con los tratamientos e intervenciones adecuados y a tener claros los caminos a tomar".



"Esperamos que los responsables políticos y los sistemas sanitarios establezcan y apliquen modelos sanitarios integrados para atender a estos pacientes", remarcó. Aunque existen varias pruebas para detectar la infección inicial por Covid-19, no hay ninguna para detectar esta afección posterior, y aún no está claro qué lo desencadena en los enfermos.



Sobre este punto, la doctora Díaz mencionó diferentes hipótesis, como persistencia viral, microtrombosis en el sistema vascular o problemas de autoinmunidad. La OMS estableció la definición de caso clínico estandarizada a nivel mundial para llevar claridad entre los profesionales de la salud acerca de la enfermedad y promover avances en la investigación y tratamiento.