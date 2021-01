Son ocho los países latinoamericanos que empezaron a vacunar contra el coronavirus

sábado, 30 de enero de 2021 16:50

Apenas ocho países latinoamericanos comenzaron a vacunar a su población contra el coronavirus y Argentina es en la región uno de los que más dosis lleva aplicadas.



El siguiente es un detalle de los avances logrados por los países de la región en sus planes de vacunación, en momentos en que mundialmente se discute sobre los problemas de muchas naciones para acceder a la oferta de los laboratorios:



-México: fue el primer país latinoamericano en comenzar la vacunación de sus más de 90 millones de habitantes. Tiene acuerdos de compra por 34,4 millones de dosis de Pfizer, 77,4 millones de AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 millones de la Sputnik y 34,4 millones del mecanismo Covax.



Hasta el momento, recibió 766.254 dosis de Pfizer y ya administró 657.842. El próximo envío importante se prevé para el 10 de febrero.



- Argentina: la ANMAT aprobó las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V. El 29 de diciembre empezó la campaña de vacunación con el fármaco ruso, que ya fue aplicado a más de 270.000 personas, de las cuales casi 46.000 ya recibieron la segunda dosis.



Ya arribaron al país un total de 820.000 dosis del fármaco y se espera que en febrero se acelere la entrega hasta completar entre 20 y 25 millones de dosis. Al mismo tiempo, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para adquirir en marzo 22,4 millones de dosis, que alcanzarán para cubrir a 11 millones de argentinos.



- Chile: inició el plan de vacunación el 24 de diciembre. Hasta el momento inocularon a casi 57.000 personas con la primera dosis de Pfizer y a poco más de 10.000 con la segunda. El jueves pasado recibieron 2 millones de dosis de la vacuna china Sinovac.



Firmaron contratos para la compra de un total 84 millones (10 millones de Pfizer, 14 millones de AstraZeneca y 60 millones de Sinovac) para inocular a sus 19 millones de habitantes



- Brasil: la vacunación empezó el 17 de enero. Ya fueron inoculados 685.000 brasileños con la primera dosis de Sinovac, que a partir de febrero comenzará a fabricarse en el país.



Tiene disponibles 6 millones de la primera dosis y 4,8 millones de la segunda de Sinovac, mientras aguarda la llegada de otros 2 millones de dosis (de un total de 100 millones) de la británica AstraZeneca, producidas en India.



- Ecuador: la vacunación empezó el 21 de enero en Quito y Guayaquil, las ciudades más golpeadas por la pandemia, con Pfizer. El primer cargamento llegó con 8.000 dosis destinadas al personal de salud y se espera que vayan llegando nuevos cargamentos cada semana, hasta cubrir las 86.000 previstas para esta primera fase piloto.



A partir de marzo, está previsto que lleguen paulatinamente 2 millones de dosis más. Mientras tanto, el Gobierno sigue negociando la compra de 5 millones de dosis de vacunas con AstraZeneca -que ya fue autorizada para su uso en el país- y cuenta con su cuota del sistema multilateral de Covax.



- Panamá: el 20 de enero recibió 12.840 de las 40.000 dosis de Pfizer prometidas para el primer envío. Los primeros en recibir una dosis fueron profesionales de la salud del Hospital Santo Tomás, en Ciudad de Panamá. Luego se empezó a distribuir el fármaco entre los diferentes departamentos del país de 4,2 millones de habitantes. El país espera un total de 3 millones de dosis de Pfizer y 1 millón a AstraZeneca.



- Costa Rica: empezó a vacunar el el 24 de diciembre, tras recibir un primer lote de casi 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer. El país centroamericano tiene un convenio para adquirir 3 millones de dosis con la estadounidense a la vez que firmó acuerdos con Covax y con AstraZeneca por medio millón de dosis de cada una.



- Bolivia: Inició ayer la vacunación a su personal de salud tras recibir las primeras 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que son parte de los 5,2 millones de dosis acordadas con Moscú. Además, firmó un acuerdo por 5 millones de dosis con el laboratorio británico AstraZeneca, que empezarán a llegar en abril, y accederá a otros 2 millones a través de Covax. Las primeras 20 mil dosis llegaron a La Paz después de un trasbordo en Buenos Aires, transportadas desde Moscú por un avión de Aerolíneas Argentinas.



Países que no iniciaron la vacunación, pero cerraron acuerdos



- Uruguay: las autoridades anunciaron el 23 de enero la compra de casi 3,8 millones de dosis de a los laboratorios Pfizer y Sinovac, junto con una reserva de 1,5 millones de dosis del fondo Covax, y negocian con Rusia para la adquisición de la vacuna Sputnik V.



- Perú: el Gobierno acordó comprar 38 millones de dosis de vacunas con el laboratorio chino Sinopharm, El primer millón llegará el 9 de febrero. Además, acordó la compra de 14 millones de dosis de AstraZeneca, que llegarán en septiembre, y 13 millones de Covax para el segundo semestre del año.



- El Salvador: el Gobierno informó un acuerdo con AstraZeneca para la compra de 2 millones de dosis, aún sin fecha de llegada.



- Honduras: las autoridades tienen previsto adquirir 9,4 millones de dosis con los que espera vacunar al 81% de su población. Las vacunas llegarán en marzo a través del mecanismo Covax y mediante una compra a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



- Paraguay: el Ministerio de Salud anunció acuerdos para comprar 3 millones de dosis, sin especificar de qué laboratorios, que llegarán en febrero. Además, esperan recibir otros 4,3 millones de dosis a través de Covax, que no puso fecha aunque anunció que llegarán antes de mayo.



- Colombia: las autoridades elaboraron un mapa para vacunar a 29 millones de personas en 15 meses a partir de febrero. El país firmó acuerdos con Pfizer y AstraZeneca por 10 millones de dosis cada una, y también acordó la compra de 9 millones de vacunas de única dosis con Janssen. Además, recibirá 20 millones a través de Covax.



- Venezuela: las autoridades esperan iniciar la vacunación en el primer semestre del año. Firmaron un acuerdo con Rusia para la provisión de 10 millones de dosis de la Sputnik V y no pudieron sellar otros acuerdos debido a las sanciones de Estados Unidos.



- Guatemala: las autoridades aguardan en marzo la llegada de un primer lote de vacunas a través de Covax. La OPS todavía no definió la cantidad de dosis. La ministra de Salud dijo que no será una gran cantidad, pero "suficiente" para proteger al personal de salud guatemalteco.



- República Dominicana: la autoridad regulatoria aprobó la vacuna de AstraZeneca y dijo que empezará a inmunizar en marzo.



- Cuba: avanza con el desarrollo de su propia vacuna, la Soberana 02, que está en fase 3 de ensayo clínico y espera poder empezar a aplicarla en el primer semestre de 2021. Se prepara para producir 100 millones de dosis.



- Nicaragua: el país centroamericano no informó planes concretos de vacunación, más allá de sugerir que podría adquirir unidades de la Sputnik V.