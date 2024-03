Paritaria docente: el Gobierno sanjuanino liquidará los sueldos con la tercera propuesta

miércoles, 13 de marzo de 2024 10:25

Tras una reunión que se extendió hasta la madrugada, el gobierno provincial realizó una tercera propuesta de mejora salarial a los gremios UDAP, UDA y AMET y liquidará los sueldos con esa estructura. En tanto, la ministra de Educación señaló que se trata de la última oferta, de acuerdo a lo que se expresó a los referentes gremiales.

"Nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para los docentes. Siempre hablo como docente; siempre he dicho que se ha pagado poco a los docentes y es verdad, no escapan en esta situación. Pero el gobernador ha tenido siempre la buena predisposición para conversar y demás. Anoche (la reunión) se extendió un poquito más. Se habían hecho dos propuestas que directamente los gremios no aceptaron. Se ha debatido y conversado mucho y finalmente se hizo una última propuesta, pensando en que esto se va a acomodar y que vamos a estar un poquito mejor", señaló en radio Sarmiento.

Resaltó que "es la última propuesta. Tenemos que empezar a cargar hoy mismo en el sistema, los sueldos de los docentes. El Gobernador se ha comprometido que el 28 de marzo estén depositados en los cajeros y para llegar a eso, tenemos que empezar hoy. Creemos que es una buena propuesta la que se hizo: un 17% al valor índice, acumulando un 32% aproximadamente a los haberes del mes de enero. Además, con un bono de $35.000 para marzo solamente, por persona, equivalente a las horas cátedras, no remunerativo, no bonificable, y como en un concepto de una segunda cuota del bono inicial que se dio en febrero que fue de 50.000 pesos. Y también es muy importante, que se eleva un poquito la suma equivalente a Conectividad y FONID".

Fuentes afirmó que "el gobernador ha dado su máxima propuesta y lo tiene que hacer con los otros gremios. Nosotros (docentes) representamos el 60% de los empleados públicos de la provincia, no es un tema menor. Creo que el diálogo está abierto y la garantía que todos los meses vamos a revisar el salario. El gobierno siempre ha escuchado las propuestas de los gremios y cumplió con las fechas de pagos. Pero si seguimos siendo irresponsables en las propuestas, puede que el mes que viene no podamos pagar los sueldos. Debemos ser honestos y responsables, es lo que nos ha pedido el gobernador".

Además, sobre FONID y Conectividad dijo que "pueden llegar a ser un ítem provincial de aquí en adelante. Y a partir del mes que viene, podemos llegar a colocarlo de manera gradual en puntos, que es lo que los docentes quieren. Es decir pasa al valor índice del sueldo. Eso se está evaluando en Hacienda. La idea es que paulatinamente, a partir del mes de abril, eso empiece a traducirse en puntos".