Volvé a la Escuela: los alumnos sanjuaninos de zonas urbano- marginales, los más relegados en revinculación

miércoles, 7 de septiembre de 2022 14:51

En las etapas más estrictas de aislamiento por coornavirus, en San Juan muchos alumnos dejaron de asistir a la escuela por distintas razones, entre ellas por falta de conectividad y por problemas económicos familiares. Desde Educación se encaró un trabajo intenso para revincular a los menores a los niveles de educación obligatoria y a este momento del año, trazaron un panorama de situación.

"Esta situación afectó a los chicos desde Nivel Inicial a Nivel Secundario. En las zonas rurales no tenemos tanta desvinculación como sí se registra en las zonas urbano- marginales. Las familias que viven en entornos rurales volvieron a mandar a sus hijos a la escuela ya que están interesados en que los chicos estudien. Sin embargo, en las zonas urbano marginales, ese interés no es tan notable o por lo menos, no se traduce en enviar a los hijos a la escuela. Es ahí donde tenemos que trabajar más nosotros", explicó María Antonia Lliteras, referente de Planes y Programas, del Ministerio de Educación, en radio Sarmiento.

En su planificación, destacó que "el próximo plazo que tenemos de evaluación de datos es octubre. Tenemos que revisar los porcentajes para cerrar en diciembre. Nuestro plan de trabajo es para este año y veremos qué resultados tenemos en esas dos mediciones y en base a eso, se tomarán decisiones para el 2023".

Valoró que estos estudios "son importantes para saber cuáles son las trayectorias escolares que hay que apoyar más y en qué sentido hay que hacerlo. Es la única manera: teniendo datos objetivos y fehacientes para intervenir de una forma puntual y en función de cada realidad".