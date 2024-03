Mineros sanjuaninos, con pulgar arriba para Lucero y le pedirán que escuche a inversores

martes, 26 de marzo de 2024 08:50

Este lunes, el Gobierno Nacional confirmó que Luis E. Lucero, un abogado especializado en la industria minera, estará al frente de la Secretaría de Minería de la Nación. En ello, los referentes de la minería en San Juan resaltaron la vinculación del ahora funcionario con la provincia y mantienen expectativas favorables con su gestión.

"Pasó por el proyecto Pachón y lo conocemos; sabemos que es un hombre del sector. Se había estado retirado de su función en el estudio donde trabajaba, pero fundamentalmente creemos que va a ser un muy buen actor para el sector. Esperamos que tenga ese respaldo político que hace falta. Conoce muy bien distintos proyectos, mencioné entre ellos a La Alumbrera y a Pachón pero seguramente participó en negocios y en cuestiones del tema legal minero en varios proyectos", dijo en radio Estación Claridad, Ricardo Martínez, de la Cámara Minera de San Juan.

Además, consultado por la visión que el sector tiene del presidente Javier Milei acotó que "dio un mensaje muy prometedor para el sector y esperemos que los gobiernos provinciales acompañen, creo que está acompañando a San Juan, y que fundamentalmente tengamos el éxito en las inversiones que estamos necesitando en realizaciones, ya no en promesas. Necesitamos inversiones de mayor porte que empiecen a surcar el ambiente minero argentino y especialmente en San Juan. Todo lo que sucede a nivel de las inversiones en el país son el motor que la economía necesita para atraer los dólares para sanear nuestra situación financiera".

Martínez hizo foco en las inversiones: "fundamentalmente, creo que a la vista está que los proyectos están listos, estamos esperando algunas concreciones de este tipo de conducta financiera o política y estabilidad en el mercado para proseguir las inversiones. En el exterior, lo están viendo con mucha expectativa a Milei, con una avidez concreta básicamente por la necesidad de las inversiones, pero por una necesidad de inversión que existe en estas latitudes. ¿Qué otros proyectos podrían movilizar el volumen de inversiones que puede movilizar la minería? Son pocos en este momento en la expectativa de financiamiento a nivel nacional".

En ello resaltó a Josemaría, Pachón, Los Azules, Filo del Sol y "tantos otros proyectos, más las dos minas en operación que tenemos en San Juan. Esa es la expectativa concreta y más vivaz que tenemos para ofrecer a la sociedad que espera que haya más trabajo, más concreción de posibilidades, de servicios, de compra de insumos y bienes. Es lo que estamos tratando, por lo menos, de incentivar siempre en el sector. A nivel nacional y provincial, se incentiva la puesta en marcha de recursos y promueve esa conducta".

Precisamente, a Lucero le pedirán acciones concretas. "Necesitamos la generación de todas las normas que sean necesarias o reafirmarlas, porque la mayor parte de las normas ya están generadas. Lo importante es que lo escuchen los inversores, que tengan una participación directa porque hay necesidades de cada sector que son un poco diferentes, y a partir de esa concreción es cuando las inversiones pueden finalmente asentarse y vehicularse de la forma que todos esperamos".

En ello, enumeró las necesidades en San Juan. "La construcción de Josemaría, terminar de sacar los permisos, trabajar en consenso una autoridad nacional, promoviendo junto con las autoridades provinciales, reflejando esa promoción en el ejercicio de las normas y en la agilidad de los hechos administrativos que están faltando. El sistema financiero está muy ávido de participar también en estas inversiones, en la escala obviamente que se puede hacer desde el sector nacional. Todo eso hace fundamentalmente a la realización de los proyectos, a la concreción de las posibilidades y de las expectativas de la gente, y lleva a la inserción social y la sustentabilidad del sector minero. No podemos tener sustentabilidad si tenemos baches de inversión tan largos como el que estamos viviendo hoy".

Quién es Luis Lucero

El profesional tiene una amplia experiencia en financiamiento de proyectos, en materia societaria, pero también en derecho de los recursos naturales y arbitrajes y litigios complejos. La confirmación, informada a través de la agencia Noticias Argentinas, se dio este mediodía y era un puesto que estaba vacante y estaba siendo muy esperado por el sector.

Lucero recibió el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires; cursó un Posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, y luego varios cursos y seminarios de especialización, destacándose los realizados en temas de politica de gobierno y estrategia corporativa en minería en la Universidad de Dundee; en negociación en Harvard Law School; en fundamentos de ciencias de la organización tanto en Columbia Business School como en la Universidad de Cambridge. Lucero además recibió el título de Master of Arts, con honores, por University College London (UCL).

Ex-socio del estudio juridico Marval O’Farrell Mairal y, anteriormente, de muy importantes estudios jurídicos del país, también se desempeñó como consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos y ha ocupado posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras.

Según difundió Página 12, el futuro Secretario de Minería expuesto en diversas instituciones nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la industria minera y financiamiento de proyectos, destacándose el Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, donde fue nombrado Honorary Lecturer por el período Octubre 2010 a Septiembre 2013; la Rocky Mountain Mineral Law Foundation; y el United Stated Geological Survey, y ha sido reconocido como un profesional destacado en su área de práctica por numerosas publicaciones locales e internacionales.