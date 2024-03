Cardiólogos sanjuaninos denunciaron estafas en la realización de evaluaciones para hacer deportes

martes, 26 de marzo de 2024 07:46

La actividad física es recomendada como uno de los pilares para mantener la calidad de vida y la salud pero no todas las personas pueden tener el mismo esfuerzo e impacto. Es por ello que, tanto para gimnasios como para practicar deportes, se pide como requisito presentar un certificado médico. En ello, cardiólogos sanjuaninos denunciaron intrusismo en su actividad y alertaron sobre el riesgo de realizarse valoraciones con profesionales que no son médicos de la especialidad.

Esta situación derivó en una denuncia ante las autoridades por prácticas que son una estafa y que ponen en riesgo la vida del paciente, al exponerlo a prácticas para las que no está en condiciones su salud cardiovascular.

La Dra. Julieta Janavel, del Círculo de Cardiólogos de San Juan y referente de la Sociedad Argentina de Cardiología, delegación San Juan, detalló a Diario La Provincia SJ que "este año, previo a las cartillas, tuvimos una situación bastante desagradable con respecto al Círculo de Cardiólogos, en la cual notamos que muchas evaluaciones precompetitivas no estaban realizadas por cardiólogos. Muchas veces, estaban hechas por personal que había sido capacitado, pero que no era personal de la salud, o personal de la salud que había tenido una mínima capacitación".

Ante ello, como Círculo lo expusieron en su perfil en Instagram para advertir a la población y expusieron la situación ante el Ministerio de Salud. "Hay avisos que ofrecían evaluación o apto físico, o electrocardiograma para jugar al hockey o practicar un deporte por $2000 o $3000. Ante esto, hay gente que elige pagar ese estudio por su precio pero queremos alertar a toda la comunidad que la evaluación predeportiva debe ser hecha por un cardiólogo. Este profesional debe ser el que revise a la persona, la controle físicamente y más allá de eso, el que haga el electro. Más allá de que haya una enfermera que le haga el electro, pero el cardiólogo debe estar en la ecuación y debe estar durante la evaluación".

Cardiólogos denunciaron ofertas de estudios que no eran hechos por especialistas. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Lo mismo ocurre con otro estudio importante: "la ergometría debe ser hecha y evaluada por un cardiólogo. Este es un mensaje muy importante, más en la época de cartillas, donde todos son, muchas veces, sometidos a electrocardiogramas en lugares o en situaciones en las cuales no hay un cardiólogo. Queremos alertar a los sanjuaninos muy fuertemente en esto".

Janavel refirió a que una situación particular que detectaron, en este sentido, "terminó con una denuncia penal por estafa en Defraudaciones y Estafas. Hicimos una denuncia con respecto a algunos avisos que falsamente hablaban de apto físico. Aparte, ya no se habla más de apto físico, se habla de evaluación deportiva. Es que porque el apto es como "el sí y el no", y en realidad, la evaluación deportiva es que esa persona no tiene contraindicaciones para esa actividad física. Actividades físicas hay miles, por ahí. No tenés contraindicaciones para salir a caminar, por ejemplo. Pero sí tenés contraindicaciones para correr una maratón. Eso abarca más y un cardiólogo, como te digo, debe estar incluido en esa valoración".

El dato

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Argentina y sobre todo, en mujeres. En ellas, esta patología supera a las enfermedades oncológicas.

Es necesaria la consulta cardiológica y el control de los factores de riesgo: tensión arterial, colesterol, glucemia. En ello, se incluye la evaluación predeportiva.