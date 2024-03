Ventas de vehículos usados: sanjuaninos cumplen más con transferencias pero piden verificar datos claves

lunes, 18 de marzo de 2024 22:00

Aunque el mercado de ventas de vehículos usados no escapa a la crisis del país, en San Juan las operaciones tienen sus altibajos pero hay un cambio de conducta importante en vendedores y compradores. A la vez, los mandatarios automotores piden que las operaciones tengan un margen de seguridad que les da un trámite clave para evitar problemas legales. Con ello, la alegría de renovar el auto o comprar uno por primera vez puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Desde la Cámara de Gestores del Automotor de San Juan, su tesorero Néstor Caballero detalló a Diario La Provincia SJ que “es un año complicado, difícil y la gente cuida de hacer sus transacciones como inversión. Lo que sí, más allá del número de operaciones lo que se destaca es que se están haciendo mejor las cosas en cuanto a comprar y transferir. Antes, el dueño vendía y ese trámite quedaba pendiente. Lo que se tiene que conocer es que esto es sumamente necesario de realizar”.

Ello se debe, entre otros motivos, a que si el auto protagoniza un siniestro vial, a responsabilidad ante la Justicia es del titular. Otro problema frecuente tiene que ver con que podría comprarse un auto que está embargado por deudas u otros conflictos legales.

“Como mandatarios, instamos a que las personas vayan actualizando su información. Por eso ahora generalmente se compra y se transfiere en el acto. Además, ahora hay mucho más control que antes en ese sentido y se entrecruzan las bases de datos. Por ejemplo, un seguro, si no está el vehículo transferido como corresponde, no se hace cargo. Si el titular no tiene o si el que maneja no lleva la cédula autorizada o tiene la cédula vencida, no le cubre el seguro. O sea, todo va modificando, se va actualizando y la gente se va poniendo más en regla”, explicó.

En ello, resaltó que es importante hacer operaciones seguras guiadas por mandatarios que tienen matrícula habilitante para trabajar y están nucleados en una cámara. Son alrededor de 400 socios activo en San Juan que pueden hacer trámites y búsquedas de información que pueden confirmar o hacer desistir de una compra, por presunto fraude o estafa.

“Les aconsejo a las personas que antes de comprar, se asesoren con un mandatario. Esto es porque, una vez que compran, ya no pasa a ser un problema del mandatario, sino que ya es de abogados. Es que el mandatario se asegura de que el comprador esté haciendo una oferta honesta. A través de informes de domicilio y de cruces de datos y consulta del legajo, sabemos si el vendedor no está ofreciendo un auto prendado o embargado. También, puede saber si el vendedor es casado, si está la cónyuge y va a firmar la transferencia. O si hay una situación de divorcio, en la que una parte quiere deshacerse del auto a espaldas de la contraparte y sin poder terminar la gestión. Estos son casos que suceden a diario. Es importante, antes de comprar, asesorarse y así, uno compra con toda la posibilidad de poder transferir.”, resaltó Caballero.

El dato

La Cámara de Gestores del Automotor de San Juan está presidida por la Dra. Mariela Ahumada y tiene a sus mandatarios del automotor con matrículas habilitantes, que certifican su competencia para trámites ante Registros del Automotor. Además, dictan cursos de capacitación.

