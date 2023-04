Tras la suspensión de la Ley de Alquileres, el sector inmobiliario sanjuanino espera las nuevas reglamentaciones

martes, 4 de abril de 2023 22:07

Desde el Ministerio de Economía decidieron suspender la Ley de Alquileres y este panorama alertó a los inquilinos que no saben qué sucederá en las próximas semanas. El presidente de la Cámara de Inmobiliarias y Construcción de San Juan, Mauricio Turell, contó cómo impactó esta medida en la provincia y se mostraron expectantes con los nuevos lineamientos que puedan aparecer en las próximas horas.

"Es una buena noticia, debemos estar atentos a la reglamentación qué puede haber con esta supuesta derogación que puede ser parcial o total. Necesitamos que sea inminente la reglamentación que pueda tener porqué tenemos contratos por firmarse y en segundo término la preocupación que esto pueda generar en la gente", sostuvo Mauricio Turell a Diario La Provincia SJ.

Además agregó que "la incertidumbre hace que el que decidió poner en el alquiler lo va a suspender hasta esperar que aparezca una nueva ley o la reglamentación de la derogación que pueda haber".

El referente destacó que en principio el panorama es bueno, pero necesitan con urgencia la reglamentación de la derogación que pueda surgir.

Sobre la demanda, el Turell sostuvo que la oferta es muy baja respecto a la demanda. "Se espera que la reglamentación sea la ideal para que se revierta y en el corto plazo se pueda contar con una oferta que sea mejor para el inquilino", destacó.

Respecto a la reglamentación que aspiran, el presidente de la cámara comentó que "estuvimos bregando para que el plazo del contrato de alquiler, que no sea superior a dos años y la actualización pueda ser semestral con el índice que actualmente se usa o con acuerdo de partes". Y agregó que tocando esos dos puntos se revertería de manera inmediata la oferta de alquiler.

Desde la Cámara realizaron la presentación formal vía mail pidiendo que se contemple la opinión que tienen los diversos sectores que son conocedores del mercado. "Pedimos que se nos escuche en función de la reglamentación que podamos recibir", subrayó.

Turell destacó que es un tema que los preocupa a todos para analizar el panorama y lo que pueda suceder en las próximas horas, que serán claves.

Actualmente, un alquiler de un ambiente o monoambiente de un departamento para una persona que desea irse a vivir solo tiene que pensar un monto que ronda los 40 mil pesos. A eso se deben sumar los servicios que por los menos oscila los 10 mil pesos.

"El aumento hasta el primero de abril fue del 96 por ciento. Sin dudas, esto irá incrementándose y eso es lo que hace difícil para un inquilino poder afrontarlo, porque el salario no va a la par de ese índice de actualización. A nosotros tampoco nos sirve porque hace que no tengamos oferta y no podemos trabajar", concluyó.