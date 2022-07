Complicados: la cotización del dólar incrementó aun más los precios de los neumáticos

miércoles, 6 de julio de 2022 14:34

El mercado de los neumáticos, además de estar golpeados por la importación, sufre ahora el impacto de la cotización del dólar. El sector atraviesa días complejos y los clientes sanjuaninos están cada vez más limitados.

"La situación es complicada; es un desastre lo que está pasando. No hay neumáticos, ni comunes ni de alta gama. Los precios, con el impacto del dólar, hay aumentado mucho y no se sabe qué hacer. Del otro lado, tenemos clientes que quieren comprar y otros que, con los valores actuales, no pueden. En tanto, los proveedores no dan precios y si no, hay que calcular un aumento del 20 al 25%", señaló el empresario del sector, Oscar Rojas en radio AM1020.

Expresó que los encuentros con los clientes son cada vez más difíciles: "los ves que vienen con sus ahorros, con su aguinaldo o que hasta vendieron algo para renovar neumáticos y no les alcanza. Hay otros que no tienen noción de los precios y se asustan. Muchos usan sus vehículos para trabajar. Nos da pena la gente laburante", se sinceró.

Acerca de los valores de neumáticos para un auto Renault 12 o un Fiat Uno, necesitaban hasta el sábado $100.000 para 4 unidades. Al día de hoy, a ese valor se le suma 15% por cada rueda. En tanto, para una camioneta Toyota Hilux, los valores se disparan a más de $400.000 como mínimo para una renovación total. "En éste último caso, no se consiguen. Y el que tiene, las cobra a un sobreprecio. Es imposible. Tampoco podemos tener mercadería que no vamos a vender porque se vence", destacó.

Sobre las formas de pago, expresó que para los neumáticos nuevos no se vende con tarjeta de crédito "porque se trabaja a pérdida". Un panorama distinto es el neumático usado que ahora tiene más demanda. "Las de alta gama son las que tienen más salida, por precio y porque hay en stock en todas las medidas", explicó.