Adelanto de vacaciones y menos horas extras: la decisión de industrias sanjuaninas que se agotaron sus insumos

martes, 26 de julio de 2022 09:27

En un delicado contexto económico, empresarios industriales sanjuaninos participarán de una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli para plantear las complicaciones para conseguir insumos y cómo se afectó el cronograma de actividades y por ende, de productividad.

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, destacó en radio Colón que "nos reunimos esta tarde a las 17:30 hs. con el ministro Scioli, junto con el ministro de la Producción de San Juan, Ariel Lucero y vamos a plantear todos los inconvenientes que está atravesando la industria local y le acercaremos un listado de necesidades por sector. Hay industrias que están consumiendo su stock porque no están ingresando productos. Algunas de ellas, recién podrán recibir insumos en septiembre. De igual forma, esa fecha es a modo de promesa".

Además, manifestó que hay empresas que al ver agotados sus insumos tomaron decisiones de emergencia: "se están adelantando vacaciones y hay una disminución de horas extra. No están previstos despidos y con ello, queremos llevar tranquilidad a los trabajadores".

Palacios enumeró que hay faltantes en minería, materiales de construcción para la cadena productiva, polímeros, químicos, plásticos, papel y celulosa, derivados del caucho, entre otros. A esto se suma la falta de precios de referencia para varios productos: "hoy en día, en materias primas, está lo que se consigue al precio que lo ofrecen. Con tal de no parar la producción, algunas empresas compran insumos con valores del 200% por encima de lo que pagaron hace dos semanas", dijo.

Además, señaló que en el mercado al consumidor escasean pinturas, pegamentos, materiales de construcción, productos químicos para minería y limpieza, papeles para imprentas y la fabricación de cajas.

"A través de la UIA, venimos trabajando en una mesa de diálogo permanente, así como con los ministerios de Economía y de Producción de la Nación para exponer necesidades. Tenemos una realidad compleja y no queremos parar la producción ni mucho menos, cerrar fábricas. La mayoría de las PyMEs no tienen espalda para no producir durante varios meses", sentenció Palacios.