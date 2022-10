Un guiño del comercio sanjuanino al plan nacional de venta de televisores a 30 cuotas

martes, 18 de octubre de 2022 10:29

El Gobierno nacional lanzará la semana próxima un programa que se extenderá hasta fin de año destinado a financiar en 30 cuotas fijas la compra de televisores, aparatos de aire acondicionado y teléfonos celulares, en el marco de un acuerdo con fabricantes, cadenas de retail y supermercados.

En el caso de los televisores se incluirá tecnología 4k de 50, 55 y 58 pulgadas. Esto, en un contexto de cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol Qatar 2022, genera cierta expectativa tanto en el comercio como en los consumidores. A propósito, en el sector económico destacaron que es una medida positiva.

Darío Minozzi, integrante del Centro Comercial de Capital, destacó en radio Sarmiento que hay un "doble beneficio". "Sobre esta medida puntual, de la compra tanto de televisores como de aires acondicionados, es un "bálsamo" para los comercios. Son un alivio para el bolsillo del consumidor y también afectan positivamente a un sector del comercio. Por otra parte, para quien compre, pagar cuotas fijas y accesibles es un beneficio. Es que cuando termine de pagar el aparato, su valor va a ser mucho mayor por el impacto de la inflación", dijo.

Sí consideró que puede existir un impacto positivo del pago de $45.000 a un sector de sanjuaninos. "Comprar artículo caros con bajo interés, son un buen beneficio para el bolsillo aunque pasajero y momentáneo en una situación económica difícil", agregó.

Sin embargo, destacó que es una medida superficial y no va hacia lo que consideran que debe tratarse. "Sabemos que el problema de fondo no lo soluciona la compra de televisores en muchas cuotas, ni el Ahora 12 o 18. El problema de fondo es que la economía es informal, con una inflación que no se puede parar y que no conoce la diferencia entre economía política y política económica. Hay reglas puestas por una persona y no por lo que pide el mercado. En una economía seria no hay 40 valores de dólar", criticó.