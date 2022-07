A pesar de la derrota, Las Leonas se llevaron todos los premios individuales

domingo, 17 de julio de 2022 21:54

Las Leonas no pudieron frente a Países Bajos y cayó en la final por 3 a 1, sin embargo, la Selección argentina tuvo un nivel de alto vuelo durante el Mundial, el cual le permitió arrasar con todos los premios individuales durante la premiación.

El primer galardón fue destinado para la mejor arquera del certamen y la seleccionada fue Belén Succi. La histórica guardameta nacional -quien supo gritar campeón en el Mundial de Rosario 2010-, tuvo impresionantes actuaciones a lo largo de la Copa del Mundo.

Las claves atajadas frente a Inglaterra, en los cuartos de final, y una descomunal actuación ante Alemania en los penales australianos por la semifinal, le valieron no solo el reconocimiento del mundo, sino también el de sus compañeras que la alentaron y cantaron por ella mientras se dirigió a buscar su premio en lo que significó su última vez con la camiseta del equipo nacional.

"Emoción, la verdad que me hubiese gustado no ganar el premio y tener al equipo levantando la copa. Es un mimo, me genera mucha felicidad el reconocimiento, es una demostración del esfuerzo. Vamos a buscarle el lado positivo con eso y masticar la bronca", sostuvo en diálogo con ESPN.

A continuación, llegó el momento del reconocimiento para la goleadora del Mundial de en Tarrasa y Amstelveen, y ahí fue cuando dio el paso al frente Agustina Gorzelany, quien con ocho conquistas se ubicó en lo más alto y se convirtió en la segunda argentina en lograr este hito luego de 48 años, cuando la legendaria Verónica Alfonso lo logró en el la Copa del Mundo de 1974 en Cannes.

Además de la plaqueta, recibió un cheque de tres mil dólares, por su cuota goleadora gracias a los dobletes frente a Canadá, Corea del Sur y España, sumados a un tanto contra Alemania y Países Bajos.

Por último, quedaba el galardón a la mejor jugadora del Mundial y fue María José Granatto la acreedora del premio. Al igual que Gorzelany, recibió un cheque de tres mil dólares y fue la última en juntarse con sus dos compañeras de plantel sobre el escenario central para la foto formal del certamen.