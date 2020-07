Messi volvió a ser Pichichi contra el Alavés

domingo, 19 de julio de 2020 19:13

Lionel Messi marcó hoy un nuevo doblete en la goleada de Barcelona sobre Alavés por 5 a 0, como visitante, concluyó la temporada como máximo anotador y estableció un nuevo récord al convertirse en el único futbolista con siete trofeos de "Pichichi" ganados en la historia del fútbol español.



El astro argentino alcanzó los 25 goles en La Liga española y extendió a cuatro la ventaja sobre el delantero francés Karim Benzema del flamante campeón Real Madrid, que más tarde visitó a Leganés, empató 2 a 2, pero sin tantos del atacante europeo.



El rosarino fue titular y marcó el 2-0 y el 5-0 de Barcelona, que apabulló a Alavés, donde también jugó desde el inicio el defensor argentino Lisandro Magallán.



El "10" también asistió a Ansu Fati para el gol que abrió el marcador y llegó a las 21 asistencias en la temporada.



El resultado lo completaron el uruguayo Luis Suárez y el portugués Nelson Semedo.



Con esta marca, Messi superó el registro de su excompañero Xavi Hernández, quien había dado 20 asistencias en la temporada 2008/09.



Esto quiere decir que de los 86 goles que hizo Barcelona, el equipo más goleador de la competencia, Messi participó de 46, más de la mitad.



No obstante, los 82 puntos no alcanzaron para pelear hasta la última fecha por el título que les arrebató Real Madrid en la parte final.



Messi, capitán y goleador de Barcelona, tras el partido reveló que el equipo realizó una "autocrítica" luego de perder La Liga a manos de Real Madrid y coincidieron en que no fue "una gran temporada a nivel juego y resultados".



El astro argentino lamentó que el trofeo "Pichichi" no esté acompañado del título como sucedió y consideró que los premios individuales "son siempre lo de menos".



"Es secundario, siempre dije que los premios individuales son siempre lo de menos. Me hubiese gustado que venga acompañado de la liga", expresó Messi en declaraciones al canal oficial de Barcelona luego del doblete que convirtió en la goleada sobre Alavés por 5 a 0 por la última fecha de La Liga.



"Nos vamos a jugar cosas importantes y no hace falta llevar brazalete (de capitán) para darse cuenta de lo que hicimos. Somos conscientes que debemos ser mucho más regulares. Como dijo el técnico, tuvimos partidos buenos o minutos muy buenos pero hay que mantenerlos los 90 minutos y todos los partidos", remarcó en referencia a las últimas declaraciones de Quique Setién.



"Hicimos nuestra autocrítica puertas adentro, como tiene que ser, y nos dimos cuenta de un montón de cosas. No hicimos una gran temporada a nivel de juego y de resultados", reconoció Messi.



Por lo tanto, el capitán de Barcelona se convirtió nuevamente en el máximo goleador del campeonato español, un logro que alcanzó por séptima vez y que rompió un nuevo récord.



A los 33 años, Messi superó a la leyenda de Athletic Bilbao Telmo Zarra y es el único jugador que tiene en su vitrina personal siete trofeos "Pichichi".



Los anteriores fueron con 34 goles (2009/10), 50 (2011/12) -récord absoluto en la historia-, 46 (2012/13), 37 (2016/17), 34 (2017/18) y 36 (2018/2019).



La campaña actual la cerró con 25 tantos en 33 partidos jugados. Tuvo un gran inicio con 12 goles en sus primeros 10 partidos (incluidos dos tripletes contra Celta y Mallorca), luego cantó un póker frente a Eibar, pero desde la vuelta de La Liga tras el receso por la pandemia de coronavirus su presencia en la red no fue la misma y apenas anotó seis tantos en diez cotejos.



Su último doblete había sido el 30 de enero de este año en la goleada 5 a 0 sobre Leganés en el Camp Nou pero en el medio tuvo el mencionado póker contra Eibar, que fue el 22 de febrero.



Tras el doblete y la asistencia de hoy, Messi, según distintas fuentes de estadísticas de fútbol, ya participó en 1000 goles oficiales en su carrera ya que a los 703 tantos suyos se suman 297 asistencias en 867 partidos entre Barcelona y el seleccionado argentino.



Por otra parte, cabe recordar que Messi no jugó las primeras cuatro fechas de La Liga por lesión.



Esta cifra de goles -la más baja de sus registros- en la actual temporada española no le permitirá a Messi ganar por cuarta vez consecutiva la Bota de Oro, que premia al mejor goleador de las ligas europeas, un reconocimiento que tiene como favorito al polaco Robert Lewandowski, autor de 34 goles con Bayern Münich en la Bundesliga.



Por fuera de las estadísticas individuales, Messi ahora se enfocará en recuperarse luego de jugar todos los minutos desde el reinicio de la temporada para encarar de la mejor forma el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeonato de Europa ante Napoli, de Italia, en Barcelona.



Luego del empate 1 a 1 en la ida en el estadio San Paolo, el partido de vuelta se jugará el sábado 8 de agosto en el estadio Camp Nou y de pasar accederá a la fase final que se desarrollará a partido único en Portugal, donde se cruzaría con el ganador de Bayern Münich y Chelsea.



Por consiguiente, para el "10" la goleada de hoy marcó "el camino a seguir" de cara al compromiso por octavos de final de Liga de Campeones de Europa ante Napoli.