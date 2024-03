Fiorela, la sanjuanina que busca acercar los jóvenes a la fe

viernes, 29 de marzo de 2024 00:00

Semana Santa es una buena época del año para replantearse la fe en Cristo Jesús. Fiorela Figueroa es una de las personas que hoy trabaja para encender esa fe, enfrentando desafíos y confiando en la voluntad de Dios. Luego de atravesar momentos difíciles en su vida personal, y de cuestionar, decidió acercarse a la iglesia católica.

El padre Andrés Rivero fue quien le abrió las puertas al ver en ella la virtud que hoy desarrolla frente a los mismos jóvenes de su edad: la formación en la fe. “El grupo se llama Jóvenes por un Mundo Unido, lo creamos en marzo del año pasado justo antes de Semana Santa. Pero no fue de un día para el otro, lo pensamos junto con el padre Andrés durante la pandemia y lo terminamos de llevar a cabo cuando pudimos", comenzó explicando a Diario La Provincia SJ.

Si bien al principio pensó la dificultad de acercar algún joven al movimiento, finalmente entendió que la manera de hacerlo "no era de la forma ortodoxa que a todos nos impusieron". "El grupo consiste en reunirnos como amigos y brindarnos un apoyo, hablar de todas las cosas que nos suceden y luego debatir, simplemente eso, obviamente con el amor de Dios de por medio”, agregó.

Mientras que al comienzo eran tan solo cinco, comenzaron a ayudar en lugares como geriátricos o merenderos con dos objetivos: hacer algo por alguien e incluir más jóvenes en la misma situación que ellos. “Escucho todo el tiempo que los jóvenes están alejados de la fe y la verdad es que en cierto punto si. Pero también creo que hay muchas formas entre los jóvenes adultos de acercarnos. Estar simplemente creyendo en algo, no importa que no lo titule ya es algo. Y eso es lo que busca el grupo, que vengan y no les vamos a estar imponiendo nada, simplemente vamos a estar acompañándonos, incluyéndome”, expresó con alegría.

Los sábados a las 18 hs. se reúnen en distintos lugares. A veces en la Catedral y en otras ocasiones, en algunas casas. Fiorela se toma el tiempo de conversar al menos 20 minutos con cada uno de los chicos. “Solamente charlamos, la buena onda entre nosotros fluye y ellos se abren, tanto como lo hago yo con ellos”, comentó.

Por otro lado, recordó cómo fue que llegaron a conseguir que más jóvenes se unieran al grupo: “Me acuerdo que como no venía nadie, rezamos con el padre Andrés. Todo agosto y septiembre. Cuando en octubre empezaron a llegar como locos todos y hoy en día parecen ser amigos de toda la vida, la idea es que esto siga creciendo”.

“Creo que absolutamente nada es coincidencia y también creo, y sé, que todos tenemos las herramientas para ver cómo se encuentra la creencia de los jóvenes hoy en día. Algunos hasta les avergüenza decir que creen en Dios, pero para eso estamos nosotros, para hablar y para dejar de poner temas tabúes que nunca deberían haberlo sido”, finalizó.