Anabel, la sanjuanina que apela a la solidaridad de todos para seguir luchando por su vida

jueves, 28 de marzo de 2024 16:40

La historia de la sanjuanina Anabel Carrizo se conoció hace ya varios años atrás, cuando en medio de una feria de artesanías vendía su arte en almohadones con un fin específico: costar gastos para sus tratamientos de salud debido a que necesita un trasplante bipulmonar. Sin embargo, su lucha viene desde hace mucho tiempo y hoy pide solidaridad para afrontar un nuevo paso.

En los próximos días, la joven y su madre deberán viajar a Buenos Aires ya que en el Hospital Favaloro le harán nuevos estudios por su estado de salud. Uno de los turnos es el 8 de abril y el otro el 17, por lo que su estadía allá podría extenderse por al menos 10 días. Para ello, necesita recaudar dinero debido a que PAMI les otorga una ayuda de $97 mil, mientras que el promedio de gastos sólo en hospedaje ronda los $350 mil para ese tiempo.

"Cuando llegamos al hotel ya tenemos que pagar los días que nos quedamos, no lo hacemos al final. Eso es lo único que pido, la colaboración de los sanjuaninos con lo que sea, no pido todo. Anabel ahora, aparte del oxígeno, tiene un drenaje en el pulmón", dijo Carmen, mamá de Anabel, a Diario La Provincia SJ.

El viaje es fundamental para su tratamiento, debido a que meses atrás cuando iba a realizarlo, sufrió un neumotorax en uno de sus pulmones y fue internada en San Juan, en terapia intensiva. Ahora vive con un drenaje para evitar que esa problemática vuelva a ocurrir.

"Por lo que me dijo el médico, es probable que ella se tenga que quedar allá. Lleva una sonda adherida al pulmón para que no haga acumulación de líquido, para que no haga neumotorax espontáneos", mencionó su madre.

Y agregó: "Ella estaba en una lista ambulatoria, andaba con oxígeno sin problema, pero ahora está con internación domiciliaria, ya no puede andar como antes. Estuvo internada en el Hospital Marcial Quiroga, en terapia dos veces".

Actualmente, Anabel está en Emergencia Nacional para recibir un trasplante bipulmonar. Por ello, su familia apela nuevamente a quienes puedan ayudarla económicamente para afrontar los gastos de estadía y comida en Buenos Aires y seguir luchando por su vida. Para realizarlo, contactarse al 264 5856112.