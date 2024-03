Juan Cruz, el tiktokero que “renació” luego de un duro accidente y muestra al mundo lugares de San Juan

martes, 26 de marzo de 2024 16:35

Inquieto, curioso y apasionado por los rincones más recónditos de su provincia natal, así es Juan Cruz Femenía, un joven de 29 años que aunque la vida lo golpeó de una de las maneras más duras, "renació" de una forma especial. Técnico en Relaciones Públicas e Institucionales, aunque no ejerce, sabe muy bien cómo transmitir la belleza de San Juan en medio de un desafiante nuevo estilo de vida.

El 2 de noviembre de 2013 sufrió un violento siniestro vial cuando fue atropellado por un auto mientras cruzaba la calle, y la recuperación le llevó más de 3 años. Sin embargo, aunque le dijeron que había muchas cosas que ya no podía hacer, como por ejemplo subir una montaña, enfrentó la noticia con pasión y la superó. Hoy es un reconocido influencer turístico de San Juan con una comunidad de más de 36 mil seguidores en Instagram.

“Estuve un mes en coma y con muchas complicaciones. Tuve fractura de cráneo, tuve fractura de tibia, las costillas fisuradas, me broncoaspiré el pulmón, colapsé, tuve drenaje, traqueotomía, respirador, sondas hasta me agarré un virus intrahospitalario del paso de la traqueotomía al respirador y tuve el nervio óptico inflamado, perdí 30 kilos cuando estaba en coma, era una bolsa de hueso. Estuve 3 años y medio en recuperación, hacía kinesiología en la pileta en las mañanas, kinesiología en el consultorio en la siesta y kinesiología en mi casa en las tardes. Así todos los días”, comenzó contando Juan Cruz a Diario La Provincia SJ.

Manejar, hacer trekking y subir montañas, fueron algunos de los puntos de una larga lista de prohibiciones que los médicos le dieron para el resto de su vida. Pero lejos de sólo aceptarlas, aunque sí con muchos cuidados, Juan Cruz supo cómo sobreponerse a la situación y demostrar que con optimismo y perseverancia, todo se puede.

"Hago todo eso que no podía hacer, hago viajes de 6.500 kilómetros manejando. Para mí lo peor que hay en la cabeza es el ‘no puedo’, eso es lo que más te va a limitar toda la vida”, aseguró. Y precisamente con esa manera de reflexionar la vida y las pasiones, es que volvió más fuerte que nunca y con un claro objetivo: convertirse en referente turístico de San Juan.

“Empecé con el tema de las redes a promocionar lugares turísticos y no tan turísticos, conocidos y no tanto, haciendo hincapié primordialmente en lo que no es tan conocido, para que la gente vea todas las riquezas que tiene San Juan. Desde los 5 años iba al campo con mi viejo y conocíamos los lugares desde otro punto de vista, porque somos unos fuera de ruta los dos. Con el tiempo empecé a manejar drones y me encantaba cómo se veía desde esa perspectiva, son imágenes panorámicas desde el aire, y quise compartirlo en redes”, recordó sobre sus comienzos en diferentes plataformas.

Eso comenzó a gustarle a mucha gente y así, con imágenes y videos creativos, empezó a tener repercusión. Las consultas comenzaron a llegar desde diferentes partes del país y del mundo, incluyendo entre ellas a visitantes de Chile, Uruguay y hasta de Colombia.

“Cada vez les gusta más, me piden que vaya a más lugares, que visite tales o cuales sitios, Me llaman de bodegas, de gestión de ruinas, de quintas, hago trabajos a municipios, a complejos turísticos, a hotelería. La motivación que tengo es desde niño, de querer mostrar lugares. Siempre mi papá decía: ‘¿Te imaginas si esto lo conociera la gente? Se volverían locos’. Cuando uno dice San Juan, se imaginan Valle de la Luna, Pampa El Leoncito y otros, pero tiene muchísimas cosas más. A mí lo que más me llevó a mostrar esto fue también el deseo de él y el deseo mío de mostrar lo que tenemos”, reflexionó sobre los motivos de su trabajo.

Y agregó: "El equipamiento es, porque yo quiero hacerlo más profesional, un estabilizador terrestre DJI y un dron DJI también, pero el dron yo tengo que cambiarlo, nada más que no tengo los recursos económicos para hacerlo ahora. No cuento con ningún ingreso económico para hacer lo que yo hago. Lo único que yo logro es repercusión, estoy esperando que el gobierno me llame, porque uno de mis sueños es ser parte del turismo de San Juan, porque sé lo que puedo aportar y lo que le puedo brindar a la provincia".

“Hace mucho dije que tenía como meta, como objetivo, posicionar San Juan entre las primeras provincias, turísticamente. Es algo muy difícil, que uno solo compita contra otras provincias, es muy difícil. Y más cuando uno no tiene el apoyo de nadie, pero me lo he puesto como meta. (…)", subrayó sobre sus sueños.

Y a modo personas reveló que de todos los sitios que ya conoció y difundió, su preferido es Barreal, en Calingasta, ya que se encuentra al pie de la cordillera y para él ese cordón montañoso "es sangrado". "Creo que fallecí y a la vez reviví aquel 2 de noviembre. Ahora sé lo que puedo y quiero ofrecer y hasta donde llegar", cerró.

En Semana Santa, Juan Cruz arribará a Jáchal desde donde promocionará las actividades dispuestas hasta el domingo de Pascuas y más. Las mismas las dará a conocer en sus redes sociales - TikTok: juanchifemenia. Instagram: Juanchi.femenia.