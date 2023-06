La próxima relocalización a un barrio de IPV en Pocito, atenta a una fecha clave

jueves, 1 de junio de 2023 09:39

Junio inicia con actividades para IPV que ya tiene agendado la entrega de dos barrios y está a la expectativa de definir una fecha para la relocalización de familias en el barrio Las Pampas, de 788 viviendas, destinado a damnificados del terremoto de enero de 2021.

"Estamos con todo lo logístico organizado pero no podemos desconocer que es un operativo que llevará su tiempo. Esto es porque las familias no viven actualmente en un sólo asentamiento o lugar, sino que están en distintos puntos. No lo teníamos previstos para inicios de mes, sino en semanas siguientes pero todo va a depender de la fecha que se fije para las elecciones a gobernador y vice", explicó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Yornet, director de IPV.

Destacó que, en base a ese dato, se podrá programar ese operativo y por ello, no se pueden afirmar aún fechas probables para el traslado que va a demandar al menos 2 o 3 días. "Vamos a esperar y ser prudentes tomando en cuenta los tiempos de la veda electoral", dijo.

Lo que sí está definido es la entrega del barrio Virgen del Rocío en Albardón, que es uno de los más esperados por sus adjudicatarios. Se trata de 209 casas que fueron al megasorteo de 2019 y las llaves estarán en manos de los adjudicatarios el próximo 7 de junio.

Luego se viajará a Calingasta, departamento en el que las 118 viviendas de "Balcón de Ansilta" están listas. "A mediados de mes, serán entregadas; según lo que planificamos", agregó.

Estas casas de IPV a entregar tienen dos dormitorios, baño, cocina comedor y un espacio para lavadero. Cuentan con todos los servicios e infraestructura urbanizada.

El operativo

Para la relocalización en el barrio Las Pampas trabajarán con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, el municipio y las fuerzas de Seguridad para los traslados. Acerca de las particularidades de ese complejo, Yornet resaltó que "se consideró que las familias trabajan en actividades agrícolas y con ello, se contempló que haya un espacio para huertas".

Tras ese operativo de relocalización, restará uno más. Se trata del traslado de familias de Carpintería que también quedaron en condición vulnerable tras el terremoto hacia el barrio El Jagual. Son 143 casas que están en su última fase de construcción e instalación de servicios.