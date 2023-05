Desesperación de una biblioteca popular en Chimbas para recuperar una caja de libros nuevos

martes, 16 de mayo de 2023 10:59

En Villa El Salvador, Chimbas, la Biblioteca Popular Juana Azurduy cumple un rol fundamental. Con compromiso y dedicación, armaron su catálogo con libros donados y por primera vez, realizaron una compra propia en la Feria Internacional del Libro, en Buenos Aires. No obstante, extraviaron una caja repleta de ejemplares y piden ayuda desesperada para recuperarla.

Su bibliotecaria Yésica Costa Garrido destacó en radio AM1020 que "no tenemos auto, por lo que fuimos a buscar dos cajas que enviamos como encomienda en una moto con un carrito. Cuando nos percatamos, en una parte del recorrido, en vez de do cajas había una. No la hemos encontrado y estamos haciendo una cadena solidaria para dar con ella".

Costa Garrido está convencida que alguien levantó la caja y por supuesto, vio el contenido. "Son libros que no son míos. Son de los niños y los adolescentes que los están esperando. Creemos que la caja se cayó en inmediaciones de avenidas España y Circunvalación, en Rawson", dijo.

La caja estaba cerrada y tiene los datos de la biblioteca, la dirección y teléfono de contacto. La caja contenía novelas juveniles, libros infantiles, libros de ciencias, filosofía, biología, botánica y psicología. Son los que trabajamos con los chicos que van a la escuela. Se compraron con un subsidio de CONABIP, aportes de los socios y de los chicos que querían nuevos libros", dijo apenada. El monto de lo que se perdió es de $50.000.

Quienes tengan datos de la caja, pueden comunicarse a los números que figuran en este flyer: