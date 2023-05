Temporada nívea en San Juan: Aún no se registran nevadas condensadas en valles cordilleranos

miércoles, 10 de mayo de 2023 21:45

A comparación de 2022, cuando las nevadas en los valles cordilleranos comenzaron a percibirse a partir de abril, en lo que va de mayo de 2023 aún no se registra ninguna altura de nieve en San Juan, aunque hay expectativas en los datos positivos del pronóstico.

Así lo manifestaron desde la Dirección de Hidráulica, respecto al análisis que se había realizado sobre el período de la temporada nívea que va desde abril a septiembre, y lo registrado actualmente por las estaciones.

"Con respecto a la situación actual, hay pronósticos macro climáticos que indican que este año se pasaría de "La Niña", que es de lo que venimos, una sequía extrema, a ser un neutro o "El Niño". Actualmente, tenemos siete estaciones a lo largo de la cordillera y no están registrando ninguna altura de nieve. A comparación del año pasado ya teníamos registro de nieve que se mantenía en las alturas. Pueden haber nevadas un poco más tardías y ser muy importantes", dijo Guadalupe López, directora de Hidráulica, a Diario La Provincia SJ.

El pronóstico que se realizó en 2022 fue sobre el escurrimiento del caudal de agua, desde octubre hasta septiembre de 2023, es decir, es para este año hidrológico.

"Estamos por debajo, pero no quiere decir que no pueda cambiar porque es un periodo de tiempo en meses, pero si lo comparamos con el año pasado, ya teníamos nevadas y ahora no (...) Estamos a un 0,5 menos de diferencia, pero siempre hablando de todo lo que escurrió hasta este momento", explicó.

Y agregó respecto al año pasado: "Lo importante que pasó en 2022 es que comenzó a nevar en abril, hubo algunas nevadas que después se derritió pero después se mantuvo el manto hasta 40 centímetros durante muchos meses, eso significaba una densidad mayor".

El pronóstico en índices macro climáticos, es que, una vez que comiencen las nevadas se puedan mantener y pasar a un periodo de "El Niño" que sería de más abundancia, de la sequía extrema que se traviesa, aunque López aseguró que esto "aún no lo estamos viendo manifiesto".