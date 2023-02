Precios Justos: en San Juan se da el cumplimiento del 75 por ciento de la lista de productos

sábado, 11 de febrero de 2023 22:27

El 75 por ciento de los productos de la lista de Precios Justos se encuentran en los supermercados de San Juan. Así lo confirmó Daniel Pérez, desde la dirección de Defensa al Consumidor quien indicó que el porcentaje varía porque los comercios cuentan con marcas propias en la lista.

"Los acuerdos que se firmaron con las cadenas nacionales son distintos. Hay cadenas que tienen más productos que otras. Por ejemplo en Vea son casi 1100 productos y difiere en Jumbo que son menos", comenzó explicando Pérez a Diario La Provincia SJ.

A partir de esto se realizan los controles y, a diferencia de a nivel nacional, en San Juan no se labraron actas de infracción porque no se detectaron ausencia de productos que deben estar. "Elevamos el informe a nivel nacional para que así se estipule si se van a colocar o no sanciones. A nivel nacional se han labrado alrededor de 7 mil multas en todo el país pero en San Juan no hemos notado desabastecimiento", aclaró.

El funcionario aclaró que en Maxiconsumo y Jaguar, que son mayoristas, no se incluyen el aceite y la harina de Precios Justos pero sí ofrecen aceites y harinas a precios bastante económicos. "Los precios que exhiben esos lugares son muchas veces hasta mejores que los de Precios Justos", destacó subrayando que por eso, los informes de San Juan no se transformaron en multa.

"Muchas veces la gente lo primero que dice es que no están los productos de Precios Justos en los supermercados pero no todas las cadenas nacionales tienen todos los productos", finalizó puntualizando que son acuerdos voluntarios pero el 75% de la lista de Precios Justos está en San Juan.